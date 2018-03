Ostrava přispěje na akce připomínající Janáčka i významné chvíle dějin

Předloni nabízelo krajské město 850 tisíc korun na připomínky 400. výročí úmrtí dramatika Williama Shakespeara a loni rozdávalo stejnou částku na kulturní akce pořádané jednotlivci či organizacemi k 750. výročí první písemné zmínky o městě. Letos je radnice ještě štědřejší.

„Chceme rozdělit celkem 1,2 milionu korun, z toho 550 tisíc na akce spojené s připomínkou 90. výročí úmrtí hudebního skladatele Leoše Janáčka, který zemřel v Ostravě 12. srpna 1928, a 650 tisíc na projekty spojené se 100. výročím vzniku samostatného československého státu i dalšími osmičkovými výročími, například z let 1938, 1948 a 1968,“ vysvětluje náměstek ostravského primátora Zbyněk Pražák.

Zájemci o dotace si ale podle něj musí pospíšit. Město je totiž začíná přijímat právě dnes a lhůta brzy skončí. „Žádosti o dotace v obou programech s názvy 100 let republiky: Ostrava 1918–2018 a 90. výročí od úmrtí českého hudebního skladatele Leoše Janáčka přijímáme pouze tento týden, od pondělí 5. do pátku 9. března do 13 hodin,“ říká mluvčí města Andrea Vojkovská.

Podotkla, že město podpoří kulturní představení i jiné veřejné akce, například přednášky nebo workshopy se zaměřením na zmíněná výročí, které se uskuteční do konce letošního roku.

„O poskytnutí dotací konkrétním projektům rozhodnou ostravští zastupitelé nejpozději do konce dubna. Na jednu žádost ale může organizátor získat maximálně 50 tisíc korun,“ dodala Vojkovská.