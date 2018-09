Vietnamští učni i pouť. K výročí lidé poslali stovky starých snímků Ostravy

Radnice až do poloviny září sbírala od přispěvatelů snímky z rodinného a společenského života, z doby okupace, vzniku republiky, nebo událostí osmičkových roků.

„Na výzvu k zapůjčení fotografií zareagovalo celkem 47 Ostravanů, dohromady se podařilo shromáždit 541 snímků,“ uvedla mluvčí města Andrea Vojkovská.



Vedle snímků zachycujících zásadní události, jako pohled na srpnovou okupaci v ulicích Ostravy či návštěv prezidentů T.G. Masaryka a Edvarda Beneše, přispěli lidé i fotografiemi běžného života obyvatel města.

„Získané kopie fotografií budou vystaveny a také použity v publikaci, která bude mapovat období od roku 1918 do roku 1989,“ dodala Vojkovská.

Výběr fotek si lze prohlédnout ve fotogalerii článku nebo na webu ostrava100.cz.

V rámci oslav sta let od vzniku Československa si město připomíná kromě celorepublikově významných výročí i ta ryze ostravská, jako například 170 let Městské nemocnice Ostrava, 100 let národního divadla moravskoslezského či 90 let od úmrtí hudebního skladatele Leoše Janáčka.