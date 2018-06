Hlavně musíme zrychlit, vědí fotbalisté v Ostravě, Karviné i v Opavě

Fotbalové celky z kraje po minulém ligovém ročníku, v němž se Baník a Karviná zachránily až v posledním kole, žádné velké změny ve svých kádrech nechystají.

Baník: kotrmelce nebudou

Lukáš Budínský, Ján Greguš, Michal Papadopulos, Patrizio Stronatti. To jsou jména která se objevují coby možné posily Baníku Ostrava.

„Samozřejmě se už delší dobu bavíme o tom, kde potřebujeme posílit, ale už to nebudou takové kotrmelce jako v zimě, kdy přišlo osm nových hráčů,“ uvedl ostravský trenér Bohumil Páník.

Hlavně si přeje zachovat kostru týmu. „Vztahy už začaly fungovat, takže jestli mužstvo doplníme na dvou třech místech, bude to super,“ řekl Páník.

Do přípravy chce zařadit i odchovance, kteří se vrátí z hostování. „Mnozí z nich dozrávají, takže by mohli být pro mužstvo platní.“ A nahoru by měli jít i hráči, kteří přišli v zimě. Například útočník Dame Diop to naznačil v zápase s Brnem, kdy vstřelil první gól za Baník a byl vítězný.

„Dame je člověk, který potřebuje důvěru. Hráči jeho naturelu poznají, kdo to s nimi myslí dobře a kdo špatně. S takovými kluky většinou vycházím velmi dobře. Říkal jsem mu, že to zvládne, a on splnil to, co jsme potřebovali,“ řekl Páník.

Karviná: která z opor odjede?

Karvinští přišli o stopera Jana Hoška, který po dvou a půl roce zamířil do Teplic. Zájem je také o Lukáše Budínského, Filipa Panáka a Tomáše Wágnera.

„Předpokládám, že jeden z nich určitě odejde,“ uvedl Jan Wolf, šéf MFK Karviná. „Jsou to tři výrazné osobnosti v ideálním věku, ale nechceme mužstvo rozbít a rozprodat. Navíc všichni jsou pod smlouvami, takže se o tom budeme citlivě bavit.“

Nejpravděpodobnější je odchod Lukáše Budínského, o něhož se zajímá Mladá Boleslav a Baník Ostrava. „Lukáš u nás za čtyři sezony odvedl obrovský kus práce. Pokud jde o góly a nahrávky, byl náš klíčový hráč, ale nechceme nikomu bránit v dalším rozletu,“ řekl Jan Wolf. „Takže jestli přijde dobrá nabídka, nebudeme mu bránit.“

Případné odchody a doplnění kádru chtějí Karvinští řešit s novým trenérem, jehož by rádi měli do konce týdne. „Mužstvo potřebuje okysličit,“ prohlásil sportovní ředitel Lubomír Vlk. „Přál bych si, aby přišli tak čtyři noví hráči, ale je to i otázka odchodů.“ Připustil, že hledají rychlostní typy, mladé důrazné fotbalisty. „Moc jich ale na trhu není. Na nějakých posilách jsme už pracovali i dříve. Některé teď oslovujeme,“ podotkl Lubomír Vlk.

Karvinští řeší i složení brankářské dvojice, jelikož Martin Berkovec i Patrik Le Giang v klubu jen hostují. „Ideální by bylo, kdyby zůstali, ale záleží i na tom, jaký trenér přijde a jak se rozhodnou samotní hráči,“ řekl Jan Wolf.

Berkovec je hráčem Slavie, kde mu končí smlouva, Le Giang má smlouvu ve Vlašimi.

Opava: kde bude tým hrát?

Opavané začnou přípravu ze všech tří slezských celků nejdříve, už 13. června. Baník o tři dny později a Karvinští 18. června.

„Na první ligu budeme muset přidat,“ uznává opavský trenér Roman Skuhravý, který chce tým doplnit zejména o rychlé fotbalisty. „A hladové, skromné, kteří budou chtít bojovat za Opavu.“

Kádr se však příliš nezmění. Kouč i šéfové klubu jsou přesvědčeni, že si současné mužstvo zaslouží dostat šanci.

Opavští musejí především vyřešit, kde první ligu, která startuje 21. července, začnou, jelikož potřebují vyhřívaný trávník. Zatím stále probíhá výběrové řízení na dodavatele stavby. Zástupci klubu doufají, že od 7. září budou zase doma. Do té doby by mohli hrát domácí duely ve Znojmě, nebo Brně. Opavané museli podle pravidel oslovit všechny kluby, jejichž stadiony splňují kritéria pro první ligu. Leč na těch nejbližších, v Ostravě a Karviné, neuspěli.