Vodárny musí patřit městu, to je stěžejní, říká ostravský lídr SPD Kubín

„V Porubě si velmi dobře uvědomuji potíže spojené se snahou vedení magistrátu o novou tramvajovou trať, a to navzdory odporu občanů. A v Radvanicích zase vnímám problémy se sousedstvím s hutí ArcelorMittal,“ říká 45letý ostravský rodák.

Předloni v krajských volbách jste se na společné kandidátce SPD a SPO umístil na 34. pozici, loni v parlamentních volbách jste byl už čtyřka, letos jednička. To je rychlý vzestup…

Není to výstřel od pasu, považuji to za logický vývoj mé činnosti v SPD, kam jsem vstoupil v roce 2016. Měl jsem na starosti výrobu billboardů, propagační předměty, náš e-shop, takže jsem poznával radosti i strasti této práce. Musel jsem i částečně upozadit svou firmu. Mám vzdělání, ideje i odvahu, tak jsem se v našem hnutí, které je demokratické, rozhodl kandidovat na lídra do magistrátu. Na městské schůzi jsem byl jednohlasně zvolen. Jsem i jedničkou kandidátky v Porubě, takže práce je více než dost a dávám do toho vše, co můžu.

Jste současně asistentem poslance Lubomíra Volného, přičemž dvojkou magistrátní kandidátky SPD je Tomáš Raždík, další jeho poslanecký asistent. Nepotvrzuje to kritiku, že si krajský šéf Volný vytváří mocenské centrum?

To si rozhodně nemyslím. Já byl s Lubošem Volným ve sporu několikrát a nevšiml jsem si, že by měl tendence mě silou potřít. Ti, kteří něco takového říkají, jsou lidé dvojího typu. Jednak to jsou ti, kteří svými ambicemi a sebevědomím značně převyšují své schopnosti. A ti druzí jsou podle mého názoru zrádci. A to jsou ti, kteří nebyli uspokojeni místy na kandidátce. Například jsem proti takové osobě kandidoval, já byl demokraticky zvolen a za týden tato osoba byla na volitelném místě Realistů. To je pro mě politický turista. Nechci, aby to znělo sebechvalně, ale kdybych měl firmu, tak se do managementu také snažím vzít ty nejschopnější lidi.

Václav Kubín Narodil se 21. srpna 1973 v Ostravě.

v Ostravě. Po základní škole a gymnáziu vystudoval na Ostravské univerzitě obor ekologie a ochrana životního prostředí. Po studiu žil a pracoval rok v Austrálii a rok v USA , následně se podílel na likvidaci armádních ekologických škod ve Švýcarsku a také učil na dvou základních školách.

, následně se podílel na likvidaci armádních ekologických škod ve Švýcarsku a také učil na dvou základních školách. V současnosti je spolumajitelem firmy obchodující se zahradnickým zbožím.

obchodující se zahradnickým zbožím. Je svobodný a bezdětný, s přítelkyní připravují svatbu.

Když už jsem zmínil poslance Volného, neobáváte se, že jeho podnikání s dvěma domy s většinově romskými nájemníky a doplatky v obvodu Přívoz ohrozí volební výsledky ostravské SPD?

Ovlivnit to možná může, ale jen vinou mylné prezentace tohoto podnikání některými médii. Nikdo se nepídí po objektivních informacích. Každý měsíc má z tohoto podnikání minus dvacet až třicet tisíc korun, přičemž ubytováním lidí bez kompetence k bydlení, to je výraz neziskovek, který jsme přebrali, vytahuje trn z paty obvodu Moravská Ostrava a Přívoz. Šetří jim nemalé prostředky, tyto rodiny veskrze nájmy neplatí, je nucen to sponzorovat ze svého, a to nehledě například za to, kolik platí za energie.

Tak proč takové podnikání, které mu přináší jen ekonomické ztráty a politické potíže, neukončí? Proč domy neprodá?

Ale pan Volný dal lidem, kteří ho nazývají obchodníkem s bídou, možnost převzít tyto domy zcela zdarma, jen s tím, že by převzali i jeho hypotéku na tyto domy. Ze všech těch mudrlantů se neozval nikdo. Dokonce těm provokatérům nabídl jako bonus sto tisíc korun. A opět nic, najednou je ticho po pěšině. Chce se toho zbavit, ale bohužel…. Vadí mi pak ta velká neobjektivita, s jakou se o tomto problému informuje. Opravdový obchodník s bídou je podle mého přesvědčení firma Residomo, kam směřuje většina doplatků v kraji.

Program SPD pro Ostravu není na internetu nikde k nalezení. Tak prozraďte lidem, co městu na další čtyři roky nabízíte.

Připouštím, že náš web není moc aktualizovaný, vyrábíme předvolební kampaň nejen pro Ostravu, ale v podstatě pro celý kraj. Program máme na letácích, které lidem rozdáváme. A co nabízíme? I na komunální úrovni chceme nabízet přímou demokracii, aby lidé měli kontrolu nad rizikovými projekty, například už zmíněnou tramvajovou tratí v Porubě, záchranou módního domu Ostravica, využitím jatek a podobnými. Stěžejní téma je však návrat vodáren do vlastnictví obce. Současnému zahraničnímu majiteli končí příští rok koncesní smlouva a prodlužování nedává logiku. Chceme tohoto prostředníka z trhu odstranit. Ostrava by mohla vodu prodávat levněji a získané prostředky pak investovat do něčeho důležitého, obecního.

Všiml jsem si, že některé jiné strany či hnutí částečně přejímají vaši předvolební rétoriku. Nyní mě napadá například hnutí Ostravak se svými hesly, například Kašna není vana. Nebo havířovská primátorka z ČSSD se sloganem Havířov bez migrantů…

Také jsem si všiml. Pan Semerák sice v televizi tvrdil, že jejich kampaň není namířena proti komunitě Romů, ale každý ví, že to tak je. Divil jsem se, že se za to téma nepostavil a také mě mrzelo, když ve vašem rozhovoru zmínil, že s SPD by spolupráce asi nefungovala. Vůbec mě přitom nezná. Jejich kampaň mi přišla odvážná a výborná, není přeci nic špatného chtít, aby se lidé chovali podle pravidel. Proto jsem nechápal, když se k tomu pak neznal.

A ten Havířov?

Tak to mě, přiznávám, šokovalo. Když jsme sbírali v Havířově petice proti pronajímání bytů Residoma neziskovkám, které tam ubytovávaly migranty, mám fotky zvonků, že tam byli, tak si ČSSD v Havířově ze sedmi tisíc podpisů nic nedělalo a odbylo nás se slovy, ať mlčíme. Cítil jsem se jako před rokem 1989, možná i v 50. letech, taková tehdy byla na městském zastupitelstvu atmosféra. A najednou se jim téma migrace hodí. Je směšné vidět billboardy ČSSD s heslem Havířov bez migrantů. Je to od nich pokrytecké.

Může komunální politik téma migrace vůbec nějak ovlivnit?

Ale ano. Slibujeme, že v kraji nevzniknou nová integrační centra, která už se objevují například ve Středočeském kraji, a to bez vědomí obyvatel dotčených obcí. Babiš totiž sice hlásá, že je proti přijímání nelegálních migrantů, ale rok a půl tomu vláda schválila půl miliardy na takzvanou integraci. Pokud se něco takového objeví v našem regionu, určitě tento problém budeme medializovat.

Jak hodnotíte současnou ostravskou koalici? Zaznamenal jste nějaké úspěchy?

Velkým kladem bylo to, že po dlouhých letech v Ostravě nebyla žádná korupční aféra. Co se také povedlo, tak je systém MHD, ale to se nebudu zmiňovat o ceně jízdenek, která je šílená a lidi nemotivuje jezdit veřejnou dopravou. Ekologizace vozového parku a moderní odbavovací systém, to chválím. Asistenti dopravy mi přijdou trochu falešní, protože to je přenesení pravomocí na někoho, kdo tu pravomoc ve finále nemá. My bychom to řešili větším počtem strážníků v rizikových spojích.

A za co koalici kritizujete?

Když ještě zůstanu u dopravy, tak podivné je to, jak se těsně před volbami uzavřela dvoumiliardová zakázka na nové tramvaje. Vyhrála firma, která jako jediná splnila požadavky. Terminologií hnutí ANO řečeno to vypadá jako účelovka. Také mi přijde hodně podivné, když za hnutí ANO kandiduje na starostu Radvanic zaměstnanec ArcelorMittalu. Přitom magistrát i kraj tolerovaly, že huť má v areálu nelegální skládku uhlí a při každém zafoukání se do okolí roznáší uhelný prach. Fyzicky tam ta skládka byla, to vím. Nyní si firma nechává zpracovat studii EIA. A samozřejmě musím opakovaně zmínit tramvajovou trať v Porubě prosazovanou i proti postoji občanů.

Už víte, s kým do koalice nevstoupíte?

Všiml jsem si, jak mnozí už nyní s námi odmítají spolupracovat, přitom například ODS ve městě spoluzaložila klientelisticko-lobbistický systém. Jejich lídr nás odmítá, přitom kope za tým, který podle mého názoru Ostravě dost uškodil, vzpomeňte na Ostravicu, Bauhaus a jatka. A jejich volební podpora TOP 09 snad ani nestojí za komentář. ČSSD je na stejné lodi jako ODS, komunisty moc neznám. S hnutím Ostravak si spolupráci představit umím. Hnutí ANO nejspíše bude rozdávat koaliční karty. Primátor mi přijde jako férový člověk, kterému se sice ne vše daří, ale i on byl politickým nováčkem. S kým však odmítám jednat, to jsou Piráti. To jsou lidé z jiné planety, která je pro mě doslova toxická. Navíc mám s nimi i velmi osobní problém.

Co se stalo?

Jeden jejich kandidát v Karviné namaloval na naše volební noviny hákový kříž s heslem Fašisty nevolím. Ještě se tím na elektronických sítích chlubil. Přitom můj prastrýc byl polským důstojníkem, kterého zavraždili v Katyni. Část mých předků skončila v Osvětimi. Takže něco takového se mě hodně citlivě dotýká. Piráti jsou pro mě extremistická strana nerespektující výsledky svobodných voleb.

Kde máte hranici úspěchu a neúspěchu? Loni jste v Ostravě získali přes čtrnáct procent, takový výsledek bude náročné obhájit.

To víme, navíc komunální volby jsou jiné než parlamentní. Kandiduje mnoho stran a hnutí. Já bych byl spokojen s patnácti procenty. Čím níže bychom případně byli, tím by to bylo větší zklamání. A čím výše, tak by to bylo vynikající.

Kdyby se koaliční jednání teoreticky seběhla tak, že by na vás vycházela pozice primátora, půjdete do toho?

Člověk nemůže říct, že bude kapitánem týmu, a pak si sedne na lavičku náhradníků.