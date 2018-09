Ostrava chce další dominantu. Nejméně dvanáctiposchoďový dům u Karoliny

Rozhodli se proto investorům nabídnout k zástavbě pozemek v centru města, konkrétně mezi ulicí 28. října a obchodním a zábavním centrem Forum Nová Karolina. Záměr prodeje ve středu schválili zastupitelé.

„Jde o městský pozemek o rozloze téměř 8 300 metrů čtverečních před nákupním centrem na Karolině. Při sjezdu z Frýdlantských mostů směrem do centra je napravo zelená louka. Ve všech plánovacích dokumentech města se tam nejméně deset let počítá se stavbou dominantní výškové budovy, jen se to dosud nepodařilo realizovat. Nebyly pro to vhodné ekonomické podmínky. Teď ale šance je a my ji chceme využít,“ uvedl primátor Ostravy Tomáš Macura.

Zástupci města podle něj budou zmíněný pozemek nabízet například na podzimním veletrhu Expo Real v Mnichově. Počítají totiž s tím, že se přihlásí především silní zahraniční investoři. Někteří už dříve dali najevo zájem získat pro své potřeby pozemky v centru Ostravy.

Kdo bude stavět na Karolině, vyhlásí architektonickou soutěž

O koupi pozemku se může samozřejmě ucházet kdokoli. Aby ho získal, musí však splnit řadu podmínek včetně regulačních omezení stanovených útvarem hlavního architekta města.

„Zájemci se musí přihlásit do konce letošního roku. Nabídnout by měli minimálně 37 milionů korun, což je odhadní cena pozemku. Musí předložit návrh výškové stavby s nejméně dvanácti patry a podzemním parkovištěm, takže půjde o štíhlou budovu. A naší podmínkou je i to, že podoba této budoucí dominanty musí vzejít z architektonické soutěže,“ nastínil primátor.

Ačkoli město investorům nenařizuje, k čemu má novostavba sloužit, podle Macury je jednou z možností hotel. „Mohou tam ale vzniknout i kanceláře nebo byty. Developerům se tam daří prodávat byty ještě dříve, než je postaví,“ dodal.