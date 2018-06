V ostravské MHD řádili strhávači řetízků. Policie jich pochytala osm

Oteplením, které je spojeno s odložením kabátů a svetrů, začala sezona lupičů, kteří ženám strhávají řetízky z krků. V Ostravě se to projevilo dost výrazně.

„Od poloviny dubna do konce května jsme zaznamenali dvacet takových případů v dopravních prostředcích městské hromadné dopravy, většinou v tramvajích. Několik případů se stalo i na zastávkách,“ uvedl Radim Bena, vedoucí 9. oddělení obecné kriminality Městského ředitelství policie Ostrava.

Scénář přepadení byl vždy podobný. Když tramvaj zastavovala, útočník z krku předem vyhlédnuté oběti strhl řetízek a okamžitě utekl. „Kvůli tomu nebyly napadené ženy schopné pachatele podrobněji popsat, což vyšetřování znesnadňovalo,“ uvedl Bena.

Jeden za zadržených je ve vazbě

Při objasnění případů pomohly zejména kamery, které se do vozů MHD postupně nasazují, přispěly i místní znalosti policistů. Nyní už obvinili osm mužů ve věku sedmnáct až dvaačtyřicet let, všichni mají kriminální minulost.

„Podařilo se nám objasnit třináct případů, ve vyšetřování pokračujeme. Jeden ze zadržených, který měl na svědomí nejvíce přepadení, skončil ve vazbě,“ přiblížil Bena

Policisty však překvapilo, že pachatelé navzájem nespolupracovali. Kriminalisté se totiž původně domnívali, že sérii přepadení má na svědomí organizovaný gang. „Maximálně však pracovali ve dvojici, jinak o sobě vůbec nevěděli,“ uvedl policista.

Komu patří řetízek?

Zloději ukradené šperky co nejrychleji prodávali do ostravských zastaváren, přesto se některé podařilo vrátit majitelkám. Žádná z nich neutrpěla při přepadení zranění. Šok však to byl veliký.

Celková cena ukradených řetízků činí 130 tisíc korun. „Občas ale jde o šperky děděné z generace na generaci, jejichž hodnota je pro majitelky nevyčíslitelná,“ podotkla policejní mluvčí Gabriela Holčáková.

U jednoho zajištěného řetízku se policistům nepodařilo dohledat majitelku. Okradena byla v tramvaji číslo 8 ve středu 30. května v 16:45 hodin, a to v Nádražní ulici na zastávce Stodolní. Ta by měla kontaktovat policii na lince 158.