Odvolaný přednosta ostravské porodnice se možná dočká návratu i omluvy

Ve Fakultní nemocnici Ostrava je rušno už od února, kdy ministr zdravotnictví Adam Vojtěch odvolal dlouholetého ředitele Svatopluka Němečka a vedením dočasně pověřil do té doby řadového lékaře bez zkušeností s řízením velké firmy Evžena Machytku.

Pod jeho vedením muselo skončit ve funkci už pět přednostů klinik, většinou docentů, kteří chybí nemocnici i Lékařské fakultě Ostravské univerzity. Na řadu měli přijít i další, ale další čistky zastavil obrovský protest lékařů, sester, odborů i studentů, který se zvedl po vyhazovu špičkového porodníka Ondřeje Šimetky.

Machytka trvá na tom, že Šimetka manažersky selhal, protože včas nezajistil podklady pro vybavení přístavby porodnice. Šimetka oponoval, že ředitel nehorázně lže, protože podklady odevzdal včas. Na Šimetkovu stranu se obratem postavila téměř celá jeho klinika, ale i vedoucí pracovníci dalších klinik a oddělení. A teď už i místní politici, na které se obracejí naštvaní zdravotníci, odboráři z nemocnice i medici.

„V pátek odpoledne se na krajském úřadě společně s hejtmanem setkáme s ministrem zdravotnictví Adamem Vojtěchem a budeme situaci ve fakultní nemocnici řešit. Já tam jdu se dvěma základními požadavky, které požaduji za minimální. Budu chtít, aby se pan docent Šimetka mohl vrátit zpátky do funkce, a s náležitou omluvou. To mám předjednáno s hejtmanem Ivo Vondrákem i s premiérem Andrejem Babišem,“ uvedl ve středu primátor Ostravy Tomáš Macura.

Požadovat chce také záruky personální stabilizace nemocnice. „Pan Machytka mi osobně slíbil už někdy před měsícem nebo dvěma, že žádné další personální změny dělat nebude. Pro mě je odvolání pana Šimetky posledním hřebíčkem v tom problému,“ dodal Macura s tím, že má ještě další věci, které chce řešit s ministrem, ale nechce o nich zatím mluvit.

Primátor: Machytka nebyl dobrým řešením od začátku

Naznačil ale, že půjde i o samotné vedení nemocnice. „Při výběru nového ředitele hlasovali naši zástupci pro jiného kandidáta. Aniž jsme pana Machytku znali, nevnímali jsme jej jako dobré řešení pro nemocnici. Když zvítězil, s ministrem zdravotnictví jsem na jaře mluvil o tom, že je třeba zabránit tomu, aby se tu nevytvořil tandem pánů Machytka - Zonča (pozn. red - chirurg Pavel Zonča, v minulosti odvolaný z pozice přednosty chirurgické kliniky i děkana Lékařské Fakulty v Ostravě, kterého soud vrátil v červenci do funkce děkana a on teď podepisuje výpovědi svým odpůrcům). Pan ministr mě ujistil, že k tomu určitě nedojde. Jenže přesně to se stalo, což je špatně,“ líčí primátor Macura.

Odvolaný přednosta Ondřej Šimetka je sice stále zaměstnancem nemocnice, ale už dva týdny sedí doma kvůli takzvané překážce v práci. „Když mě v pátek odpoledne odvolali z funkce, okamžitě jsem si musel sbalit své věci a nesmím na pracoviště. Co bude dál, zatím nevím, ale protože mě současný ředitel Machytka lživě očernil před veřejností, neumím si představit, že bych se do nemocnice vrátil a pracoval pod jeho vedením,“ uvedl v minulých dnech. Redakci řekl, že dostal obratem šest pracovních nabídek z jiných nemocnic včetně zahraničí. Jeho reakci na návrh primátora Macury zatím iDNES zjišťuje.

Předsedkyně největší odborové organizace ve fakultní nemocnici Zuzana Sargová ale už v minulých dnech řekla, že pro zklidnění situace v nemocnici nevidí jiné řešení než výměnu ředitele, který podle ní ztratil důvěru většiny podřízených.

Primář Jan Jahoda řekl redakci MF DNES a iDNES, že Machytka po svém nástupu nemocnici paralyzoval, ale teď už ji vyloženě devastuje. A podle mínění mnoha zdravotníků, studentů i politiků také ohrožuje další existenci Lékařské fakulty Ostravské univerzity, a to je důvod, proč požádali ministra zdravotnictví o jeho výměnu.