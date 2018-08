Ostravu v plamenech pod vysokou pecí rozpálí Kreator, Saxon a Moonspell

Kreator přijíždějí vlastním spacím autobusem, scénu jim přivážejí dva kamiony, Saxon se sletí z různých částí Evropy do Vídně, odtud přijedou auty, Moonspell přiletí do Katovic.

„Pro mě jsou největší hvězdou Kreator. Jsem přesvědčený, že ukážou skutečný nářez, protože už jenom jejich pódium vypadá, jako kdyby člověk vstoupil do postapokalyptického filmu. Prostě šílenost. Všechno si vezou své, akorát jsem jim musel sehnat lahve s oxidem uhličitým pro ohňové efekty,“ prozradil pořadatel.

Portugalští Moonspell přivítají nejen fanoušky hudby, ale také literární fantasy. Lídr Fernando Ribeiro totiž zpívá, ale i vydává knihy. Jejich poslední deska 1755 pojednává o skutečné přírodní katastrofě, která se v Portugalsku odehrála a způsobila obrovské zemětřesení.

Saxon potěší příznivce staré školy. „Jsou pro ty, kteří mají rádi kapely jako Iron Maiden, spolutvořili novou vlnu britského heavy metalu. Na to, kolik jim je, mezi 60–70, mají neuvěřitelnou energii a fungují báječně,“ řekl Kohut.

Kapely jsou nadšené z Dolních Vítkovic

Festivalu prospívá zejména jeho specifické prostředí. Líbí se i kapelám.

„Většinou je to tak, že když přijedou a vidí Dolní oblast, tak jsou z toho v šoku, protože nikdy nic takového neviděli. S výjimkou Kreatoru, kteří už tady jednou hráli. Vždycky se zajímají, co to je, proč to je, jak to vzniklo. Jestli továrna ještě funguje, dokdy fungovala, kolik tady pracovalo lidí. Když jim ukážeme věž Bolt Tower, tak jsou z ní úplně na větvi. Většinou chtějí vzít i do Gongu, když jim řekneme, že je uvnitř koncertní sál pro patnáct set lidí,“ sdělil Kohut.

Velkou pozornost na sebe přitahuje také sobotní premiéra metalové opery Bohemian Metal Rhapsody. Vzniká pod taktovkou Radima Pařízka.

„Loni projekt představil na Masters of Rock, ale nezafungovala tam technika,“ řekl Kohut. Vznikl pak nový repertoár, který zatím nikdo neviděl. Začátek festivalu je v pátek v 17 hodin (podrobnosti na webu festivalu).