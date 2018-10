Nebyli jsme v kondici, přiznal ostravský lídr ČSSD Jiří Srba

Jak hodnotíte výsledek voleb?

Je to málo. Naše přání, očekávání, předpoklady byly nastaveny o něco výš. V předvolebním období jsem říkal, že jednociferný výsledek pro mne bude zklamání, a to stále platí. Nepovažuji to za dobrý výsledek, nic jiného se k tomu říct nedá.

Co se stalo, že to takhle dopadlo?

Těžko říct, co konkrétně bylo největším důvodem ztráty voličů. Na analýzu je ještě brzy.

Ale asi tušíte, co nejvíc. Byly tady problémy uvnitř ČSSD v Ostravě, vylučování, odchody, problémy v obvodech.

Trendem Ostravy i jinde je nástup alternativních hnutí, na úkor standardních politických stran. Propadli jsme i v Brně nebo v Praze.

Jste vládní strana, ta druhá v Ostravě posílila, takže tím to asi nebude.

Vyhrává marketing. Je to o penězích. A těch jsme my moc neměli.

Piráti v Ostravě dali do kampaně podle vlastních slov 300 tisíc, kolik jste na kampaň měli vy?

I s obvody to dělalo zhruba milion. Ale podívejte se na hnutí Ostravak, to vytapetovalo celou Ostravu, tam těch nul bylo určitě o pár více, obdobně to bylo s Lečem, které uspělo v obvodech.

Kolik peněz na volby jste dostali z centrály?

Všechno to jsou místní prostředky, od místních členů, sponzorů. Ty peníze se sbíraly po troškách, žádného velkého sponzora jsme neměli.

Co se na tom dá do budoucna změnit?

Je to tak, jak jsem už řekl o marketingu. Třeba hnutí ANO vědělo rok dopředu, jak bude vypadat kampaň, bylo to jednotné. To jsme my neměli. Nic takového z centrály nepřišlo. To se pak špatně plánuje. Dlouho jsme ani nevěděli, kdo bude kandidovat.

Ale na to asi měly vliv i vaše vnitřní spory v Ostravě.

V tom bych viníka nechtěl hledat. Problém je v něčem jiném. My jsme tradiční strana, která má své procesy, ty brzdí ten silný marketingový tah.

Ale vy jste přece věděli, kdy volby budou, mohli byste se na ně připravovat.

Jestliže jsme v dubnu nevěděli, kdo bude předseda strany, tak jsme nemohli ani určovat pozice na kandidátce v Ostravě.

Proč? To má na to jaký vliv?

Až po sjezdu se schvalovaly různé věci, kandidátky mohli znát v menších vesnicích, ale tady ne. Jestli ale chcete slyšet, že jsme nebyli v dobré kondici, tak je to pravda. Ale doplatili jsme i na trend, který semlel tradiční strany, v podstatě jsme skluzem kopírovali pád ODS.

Ta se nyní mírně zvedla, věříte v obrat také?

Musíme se odrazit ode dna. Už plánujeme další sjezd. Hlavní práce bude na nás, ale záležet bude i na obrazu strany v médiích.