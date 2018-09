Radní zvažují odkup zchátralé perly Ostravy. Kvůli sestěhování úředníků

Ostrava by do něj chtěla sestěhovat agendu občanských průkazů, pasů, řidičských průkazů i dalších dopravně-správních činností. „Je to jedna z možností, jak oživit památkově chráněné budovy, jejichž stav kazí vzhled centra města,“ říká ostravský primátor Tomáš Macura.

Soukromí vlastníci měli sice v minulých letech různé plány, jak budovy komerčně využít, ale žádné se jim nepodařilo naplnit. „Dnes je jasné, že obchodní centrum tam už vzniknout nemůže. A neuživí se tam ani jiné komerční aktivity,“ zdůvodňuje úvahy o odkupu Macura.

Město o tom předběžně jednalo s vlastníkem Ostravici Danielem Zemanem. „Podpořím smysluplný záměr,“ říká Zeman. Ale jestli bude kupcem město, to teprve ukáže studie, kterou radní zadali architektu Martinu Chválkovi. Ten má do konce října zjistit, zda by se do komplexu historických budov vešla veškerá zmíněná agenda včetně archivu.

„Architekt Chválek už nám na místě bývalého Bauhausu navrhl novostavbu pro stejné účely s odhadovanou cenou půl miliardy. Dobře tedy ví, co všechno musí zahrnovat případná rekonstrukce Ostravici,“ říká investiční náměstek primátora Břetislav Riger. Podotkl, že náklady na opravu, případně přístavbu budovy pro archiv, by se zřejmě pohybovaly ve stejné výši.

Vedení města už také s vlastníkem jednalo o případné kupní ceně komplexu. „O tom bychom ale zatím neradi mluvili nahlas, protože je to velmi předčasné,“ zdráhal se Macura upřesnit částku. Naznačil jen, že půjde o desítky milionů.

„Nyní sídlí agenda pasů a občanských průkazů v ulici Gorkého a řidičské průkazy řeší lidé v budově bývalé Union banky. V obou platíme nájemné, proto chceme vše sestěhovat na jedno místo a do vlastních prostor,“ dodal Macura.

Stav objektu v roce 2016, kdy majitel uspořádal prezentační akci