Ostravské letiště hlásí nárůst počtu cestujících, staví parkoviště

„Už nyní je podle předběžných výsledků jisté, že se bude jednat o velice úspěšný rok. Za prvních devět měsíců jsme odbavili přes 340 tisíc cestujících, což je o pět procent více než v úspěšném roce 2017,“ řekl Stanislav Bujnovský, obchodní ředitel společnosti Letiště Ostrava.

Služeb mošnovského letiště v loňském roce využilo 324 tisíc pasažérů, což byl nejlepší výsledek za posledních devět let. Počet cestujících za letošní rok zástupci letiště neupřesnili. Vedle služeb charterových letů byl největší zájem o pravidelnou linku do Londýna. Létá se také do Bergama, vnitrostátní spojení zajišťuje linka do Prahy.

Na růstu počtu cestujících mají podle obchodního ředitele největší podíl turisté, kteří z Mošnova odlétali na dovolenou.

„Ve spolupráci s cestovními kancelářemi a leteckými dopravci se tak daří navyšovat počty cestujících, kteří si ke svému odletu vyberou ostravské letiště,“ uvedl Bujnovský.

Už v dubnu příštího roku by mělo být na letišti k dispozici nové parkoviště. „To už se staví, nabídne téměř 500 parkovacích míst a bude k dispozici od dubna 2019,“ upřesnil obchodní ředitel. „Cena dosáhne 50 milionů korun, jde o největší investici od roku 2004, kdy byl postaven odletový terminál,“ dodal.