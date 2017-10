Ostravské stopy: Propojení Vítkovic s hudbou je skvělé, říká Langerová

Jedním z hlavních důvodů návratů je samozřejmě festival Colours of Ostrava, na kterém vystupuje pravidelně. „Letošní Colours mě mile překvapily. Už jenom tím, že nám pořadatelé umožnili vystupovat na hlavní scéně, což se nám do té doby nikdy nepodařilo. Hráli jsme přitom za jeho letitou historii například v Gongu nebo na některé z vedlejších menších scén. Každopádně hlavní stage nás potěšila. Nejsem sice zvyklá na tak velké koncerty, ale snažili jsme se tomu přizpůsobit. Navíc hrát před takovými velikány byla pro nás obrovská výzva. Je až neuvěřitelné, že se nám to všechno podařilo,“ popisuje zpěvačka.

Aneta Langerová Narodila se 26. listopadu 1986 , pochází z Benešova.

, pochází z Benešova. Populární se stala díky vítězství v soutěži Česko hledá SuperStar .

. Autorský potenciál jí jako první pomáhal objevit Michal Hrůza. Naplno jej rozvinula při spolupráci s klavíristou, hudebním skladatelem a producentem Jakubem Zitkem .

. Ze čtyř nominací Akademie populární hudby proměnila všechny v andělské sošky a třikrát uspěla ve fanouškovské anketě Žebřík 2014 .

. Zkoušela i divadlo a tanec.

Spolupracovala také s ostravskou kapelou Buty na klipu Píseň práce, kde stojí frontu mezi uchazeči o zaměstnání. „Kluci zkrátka zavolali, zda bych se nemohla dostavit na úřad práce, tak jsem se dostavila,“ vysvětluje zpěvačka.

Festivalový mumraj, kterého se letos zúčastnil rekordní počet diváků, přitom zpočátku vnímala spíš vlažně. „Zpočátku byly mé pocity smíšené, byla jsem hodně nervózní. Velmi nám záleželo na tom, aby se nic nepokazilo a podařilo se předat lidem naše písně. V okamžiku, kdy jsem vstoupila na pódium, už tréma opadla a vlastně ani nevím, co se kolem mě dělo, jenom jsem si to užívala,“ vysvětluje a dodává, že z profesionálního hlediska neponechala nic náhodě.

Masy lidí na Colours

„Přijela jsem dokonce o den dříve a viděla jsem koncert Faada Freddyho, který s námi má společného ducha. Vytváří různé akustické zvuky, má úžasné vokály a rytmickou sekci. V okamžiku, když tito hudebníci hrají na svá těla, je jejich vystoupení nesmírně působivé. Po našem koncertu jsem se rozhodla na Colours zůstat. Ovšem vydržela jsem jen jeden den navíc, protože vzhledem k extrémnímu počtu lidí jsem to nakonec už nezvládla a rozhodla jsem se odjet.“

Nový film 8 hlav šílenství je oproti hudebnímu festivalu komorní záležitostí, přičemž ostravská Luna byla teprve druhou zastávkou filmové delegace. Před diváky Aneta Langerová předstoupila společně s režisérkou Martou Novákovou a s hudebnicí Vladivojnou La Chia.

Snímek vznikl i díky spolupráci s ostravským centrem Pant, které sídlí v centru města. „Režisérka Marta Nováková i já máme k Ostravě velice vřelý vztah. Navíc Pant náš film podporuje a takové příběhy vyhledává. Je tady cítit nadšení a vůle rozebírat takto složitá témata se studenty, varovat před nelehkými časy a ukázat, co se může stát,“ vysvětluje důvody, čím si Ostrava zasloužila, že se stala jednou z prvních zastávek při jejich filmovém turné.

Barkovová jako Kubišová

Ze zkušené zpěvačky je však cítit i jistý ostych a snad zvědavost, jak bude její herecký debut přijat diváky. „Pro mě je to první filmová zkušenost. Zpočátku to bylo dost děsivé, protože nevíte, co vás čeká. Byla to velká výzva. Když mě Marta oslovovala, byla přesvědčená o mém obsazení, což mi velmi pomohlo. Hledala neherečku a vysvětlila mi, že se nemusím ničeho bát, že mě povede, takže jsem byla naprosto v jejich rukou,“ popisuje své filmové zkušenosti.

Aneta Langerová ve filmu 8 hlav šílenství

Hlavní postavu filmu Annu Barkovovou dříve neznala ani jako básnířku, ani jako člověka stíhaného sovětským komunistickým režimem.

„Přitom byla obrovskou osobností. Hlavně její deníkové zápisky jsou velmi upřímné. Psala je pravidelně a dostanete se tak k ní nejblíže. V básních se halí do metafor. Je mi blízká, protože je to podobný typ člověka jako třeba Marta Kubišová, zkrátka typ člověka, který se dokáže postavit za svůj názor, ve prospěch svobody člověka a platí za to nemalou cenu v dodržování hodnot a lidských vztahů, aby si lidé byli rovni. I v její tvorbě, začala jsem ji postupem času lépe rozumět.“

Poruba čeká ještě na prozkoumání

V závěru našeho povídání pak dojde i na její první setkání s Ostravou. „Má první vědomá setkání s Ostravou se pro mě datují právě od vystupování na Colours. Dolní oblast Vítkovic je mi tak velmi dobře známá a patří k mým oblíbeným. Zároveň jsem nyní dostala tip také na Porubu, zvláště tamní bulvár bych si někdy chtěla projít, snad na to najdu čas,“ usmívá se Aneta.

Ač to tak na první pohled nevypadá, jejímu naturelu prý hodně vyhovuje průmyslový ráz města. „Nemám z toho negativní dojem, naopak industriál na mě působí pozitivně. Je skvělé, že se jej daří využívat pro výtvarné umění nebo hudbu. Nejezdím do Ostravy sice pravidelně, ale propojení industriálních Vítkovic s hudbou je skvělé,“ dodává zpěvačka.