Ostravské stopy: Publikum je tady žhavější a vřelejší, těší Annu K.

„Ostrava? Ta je prostě boží. Já to tady zbožňuju. Mám Ostravu ráda a mám v ní spoustu kámošů,“ líčí žena, která se po zdravotních peripetiích už zase naplno věnuje další práci. „V Ostravě je to tak specifické jako nikde. Takovou zvláštní atmosféru, jakou má Ostrava, jinde nenajdete. Vždycky, když vjedu do místních uliček, se mi vybaví, kolik už jsem toho tady zažila,“ nechala se slyšet Anna K. při přípravách svého turné.

Ostrava je zpěvačce důvěrně známá už z minulosti. „Kdysi dávno jsem sem jezdívala s divadlem Semafor. Pamatuji si, že jsme byli ubytovaní v tehdy nejluxusnějším hotelu, který se jmenoval Palace. Kdo si jej dnes ale pamatuje v jeho slávě?“ vzpomínala Anna K.

Anna K. Česká zpěvačka a držitelka několika ocenění Anděl se narodila v krkonošském Vrchlabí , vyrůstala u své babičky v nedalekém Špindlerově Mlýně a na Vrbatově boudě.

, vyrůstala u své babičky v nedalekém Špindlerově Mlýně a na Vrbatově boudě. Do povědomí českého publika se uvedla rolí Pacholete ve hře Kytice divadla Semafor Jiřího Suchého již v osmi letech. Přestože vydala debut Já nezapomínám v roce 1993, výrazný průlom pro ni znamenala až o šest let později deska Nebe , na které započala její hudební spolupráce s životním partnerem Tomášem Varteckým .

již v osmi letech. Přestože vydala debut Já nezapomínám v roce 1993, výrazný průlom pro ni znamenala až o šest let později , na které započala její hudební spolupráce s životním partnerem . Jejich autorský tandem se plně rozvinul na albu Noc na zemi , následovaném v roce 2006 deskou Večernice.



, následovaném v roce 2006 deskou Večernice. V roce 2010 zpěvačka úspěšně podstoupila léčbu rakoviny prsu a poté se zapojila do dvou vlastních kampaní nabádajících ženy k včasnému vyšetření a pravidelným kontrolám .

a poté se zapojila do dvou vlastních kampaní nabádajících ženy . Její zkušenosti s bojem proti této nemoci se odrazily i na nahrávce Relativní čas . Její nejnovější album nese název Světlo . Kolekce silných písniček vznikala ve spolupráci s Tomášem Varteckým a britskými producenty Stevem Lyonem a Jay Reynoldsem.

. Její nejnovější album nese název . Kolekce silných písniček vznikala ve spolupráci s Tomášem Varteckým a britskými producenty Stevem Lyonem a Jay Reynoldsem. Zpěvačka se také pravidelně objevuje v nominaci ankety Žebřík časopisu Report, kde byla čtenáři zvolena zpěvačkou roku v letech 2011, 2012 a 2013.

Pamětnicemi jsou podle Anny K. ona spolu s Petrou Janů. „Já byla malá a Petra už dospělá, když hrála Bludičku u Suchého. Já hrála Pachole ve hře Kytice. A to jsme tu byli vždycky třeba celý týden, takže jsem se mohla ulít ze školy,“ smála se známá zpěvačka.

Znovu s projektem Drop In

Do Ostravy se pak vrátila o hodně let později. „Když už jsem byla o hodně větší, do Ostravy jsem často jezdila s organizací Drop In. Spolupracovala jsem s Jiřím Preslem a Ivanem Doudou, kteří mě oslovili s projektem pro mládež ohledně drogové prevence.“

Anna K. jezdila se svým kytaristou. „Vždycky jsme spali v nějakém hotelu a, což bylo neuvěřitelné, v osm ráno jsme už byli v kině a musela jsem zpívat. Nikdo tomu nevěřil, protože to bylo po dvou hodinách spánku,“ líčila zpěvačka. „Naštěstí to nebylo o nás, vystupovali jsme jen jako kulturní vložka pro odlehčení tématu. Promítal se film o mladém klukovi, který prošel detoxem a byl závislý narkoman. Základem byla prevence o této hrozbě. Strašně poučné, mrazivé a někdy i vtipné.“

Střídala se s Petrem Mukem a Ivanem Hlasem. „Ale nejezdilo se jenom na Ostravsko. Ovšem pamatuji si, že jsme tu byli hodněkrát,“ vybavila si Anna K.

Přátelé z branže

V Ostravě má Anna K. řadu přátel. Z hudební branže je to například Radek Pastrňák, kterého si hodně váží, a když se občas potkají, mají si vždy o čem povídat. Nebo Vladivojna, která je podle Anny K. ztělesněním ženské Ostravy.

K letitým kamarádům patří rovněž baskytarista Vašek Vlasák z Citronu a Limetalu. Díky tomu byla Anna K. u toho, když po rozpadu kapely Citron vznikl tento novodobý název.

„Vymyslel to můj druhý kytarista Jirka Janouch. Říkala jsem, že když se nemůžou jmenovat Citron, tak se můžou jmenovat Limeta nebo Limetka. Jirka najednou prohlásil, ať se jmenují Limetal,“ popisovala zpěvačka historii Limetalu.

Metal sice Anna K. neposlouchá, ale některé věci od Limetalu jí připadají zajímavé. „Vlastně nehrají žádný starý metal, ale docela moderní nářez. Přišlo mi to dobré, dokonce jsem se přišla podívat na křest jejich desky do Lucerna baru v Praze. Celkem jsem čuměla, že to není žádná staroba. Jsou dobří, mají šikovného zpěváka,“ hodnotila zpěvačka, která má Ostravu spojenou především s místy, kde už dříve koncertovala.

„Fabrik, to bylo hrozně dávno, pak kulturáky, taky jedna kavárna, na jejíž jméno si nemůžu vzpomenout, nebo na Colours of Ostrava v Gongu na akustickém turné,“ vypočítávala Anna K.

Právě koncert v Gongu ji velmi oslovil. „Byl úplně narvaný. Připadlo mi to velké a nádherné. Místa byla sice k sezení, ale lidi pak stáli a vytvořili kotel, přestože šlo o akustický koncert. A ti, kteří se nedostali dovnitř, měli venku plátno, kde se vysílal náš koncert. To místo je tak krásné, že jsme si ho znovu vybrali i pro nastávající turné.“

Ideální turné

Ideální trasa turné je podle Anny K. právě Ostrava, Brno, Praha. „Bez Ostravy by to nemohlo být. U Gongu je zvláštní, že mi polovina lidí říká, že to tam hraje blbě, a druhá polovina tvrdí, že to tam hraje skvěle. Věřím, že s naším skvělým zvukařem se nám tam povede boží zvuk,“ prohlásila Anna K.

Léta sice odmítala hrát pro sedící publikum, ale tentokrát bude koncert v Gongu výjimečně na sezení. „Zpětně musím říct, že tento typ koncertů může mít i daleko větší náboj. Když mě ostravští fanoušci vidí, už řvou a někteří mladší už rovnou vstávají. Jsou tu srdcaři. Většinou pak od půlky koncertu stojí celé divadlo,“ popisovala zpěvačka. „Baví mě na tom to, že začínáme decentně a konec připomíná rockový koncert. Mám zkušenost, že když hrajeme pro sedící publikum, bude koncert úžasný. Do Gongu se tedy moc těším.“

Zároveň se zpěvačka těší na své ostravské fanoušky. „Jako publikum jsou boží, strašný kotel hned od začátku. Vždycky jsou intenzivní, žhavější, vřelejší. Miluju je. V Praze je s publikem větší práce.“

Spolupráce na albech

Anna K. je s Ostravou spojena také profesně, podílela se tu na několika slavných deskách.

„V Ostravě jsem nahrávala album s Wanastowkama (kapelou Wanastowi vjecy – pozn. red.), vokály na albu Lži, sex & prachy. Tehdy pro mě s úplně neznámým Kamilem Střihavkou a Oskarem Petrem. Nahrávalo se u Radima Pařízka v Citronu. Pak přišly vokály na albu Zemětřesení, které dělal Miloš Dodo Doležal. Vokály jsem dělala i na desce Zlatej chlapec od Ládi Křížka,“ vypočítávala Anna K.

K jejím láskám patří i festival Colours of Ostrava. „Za mě je to nejlepší a nejhezčí festival v zemi, miluju ho. Nehrála jsem na hezčím místě,“ přiznala zpěvačka.

„Minulé léto mi pomáhal festival Hrady.cz, který mám moc ráda. Třeba v Hradci nad Moravicí jsme hráli i loni, přestože jsem byla nemocná. Všechny ‚Hrady‘ jsem zahrála až do konce během chemoterapií a doslova mi pomohly přežít. Dostala jsem takový díl energie, že jsem mohla vše dobře zvládnout.“

Sebe samu Anna K. bere jako lehce dekadentního romantika. „Z industriálu mám ráda velkou dávku. Na novém albu Světlo je jedna téměř ‚ostravská‘ píseň Milá, kterou se mnou nazpíval Robert Kodym. Zpívá se v ní: ‚Málo vína, hodně lásky.‘ Tady v Ostravě ale bylo vždy hodně vína, pokud si dobře pamatuju,“ usmála se Anna K.