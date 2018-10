Po zničení památky v Gutech začala diecéze skenovat dřevěné kostely

Vinou žhářů lehl popelem kostelík ze 16. století, v roce 2002 obdobně dopadl starý dřevěný kostel v Ostravě-Hrabové, tehdy kvůli technické závadě.

Stavby jejich replik jsou náročné nejen finančně, ale také tím, že se velmi pracně dohledává, jak přesně kostely vypadaly. K dispozici jsou jen fotografie a nákresy.

„Největším problémem je opravdu velké množství detailů, které je nutno řešit a průběžně konzultovat s památkovou péčí a dalšími úřady. Mohu zmínit například základový dubový práh, který v původní stavbě patrně byl, ale nedochoval se,“ přiblížil vedoucí stavebního odboru ostravsko-opavského biskupství Václav Kotásek nesnáze přípravy výstavby repliky gutského kostelíka.

Biskupství se proto rozhodlo pro radikální krok. Všech šestnáct dřevěných kostelů na jeho území nechalo naskenovat moderní 3D technologií, a to pomocí laserových paprsků a dronu. „Tato metoda dokáže zachytit stav objektu s přesností na dva milimetry, a to včetně všech detailů, vybavení či deformací,“ přiblížil Kotásek.

Odborná firma už se skenováním začala, Kotásek odhaduje ukončení v příštím roce. Opatření přišlo diecézi na zhruba 600 tisíc korun. „Ačkoliv tento způsob dokumentace už patří k poměrně běžným, tak nevím o tom, že by některá z tuzemských diecézí měla skenováním zpracováno tolik objektů,“ zmínil vedoucí stavebního odboru.

Úplné dokončení repliky v roce 2020

Příprava repliky gutského kostela nyní spěje ke stavebnímu povolení. Biskupství má například zajištěno veškeré dřevo pro novou stavbu.

„Vše směřuje k zahájení prací na jaře příštího roku, hrubá stavba by měla být dokončena ještě v roce 2019. Otázkou zůstává vybavení kostela, takže s úplným dokončením počítáme v roce 2020,“ zakončil Kotásek s tím, že všechny termíny jsou jen orientační.

Právě na vnitřní vybavení padne výtěžek sbírky, kterou uspořádal třinecký magistrát. „Samozřejmě lze dále přispívat. Odhaduji, že sbírka dosáhne výše tři a půl milionu korun, což je, myslím, velmi slušné, a doufám, že suma výrazně pomůže,“ řekla třinecká primátorka Věra Palkovská.

Na gutský kostel směřoval i výtěžek třineckého zářijového koncertu Srdce pro Evropu, v třinecké knihovně v Lidické ulici trvá výstava Muzea Těšínska mapující historii kostelíka.

Kostel v Gutech zmizel vinou tří mladíků ve věku 17 a 18 let, kteří za žhářství a obecné ohrožení dostali tresty od tří a půl do devíti let vězení. Případem se nejspíše bude zabývat i Nejvyšší soud.