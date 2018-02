Řidiče zlobí stavba outletové arény v Ostravě. V koloně tráví desítky minut

Problém je v tom, že těžká technika vjíždí na staveniště z úzké Hlučínské ulice poblíž petřkovického mostu přes řeku Odru. Na stejné místo se zablácené nákladní automobily také vracejí zpět – a pokaždé tak zablokují ostatní řidiče.



„Denně jezdím autem do centra Ostravy. Bydlím v Petřkovicích za mostem a donedávna jsem neměl problém. Projel jsem Hlučínskou ulicí a za deset minut jsem parkoval v centru města,“ vzpomíná Pavel. Ve druhé polovině ledna se však situace razantně změnila.

„Když začaly jezdit náklaďáky na staveniště, lidé z ostravských obvodů Petřkovice a Lhotka i z Hlučínska často stojí v koloně a čekají, než odbočí auta na stavbu. Ve špičce tam stojíme až 20 minut,“ líčí muž.

Kolony štvou i některé politiky.

„Situace je dost špatná, ale nemůžeme ji nijak změnit. Nikdo se nás na nic neptal. Ve špičce teď přes most vůbec nejezdím. Raději volím zajížďku přes náměstí směrem na Koblov,“ říká starosta Ostravy-Petřkovic Ivo Mikulica.

Doufá však, že nedávné jednání starostů se zástupci investora stavby, kraje i Ředitelství silnic a dálnic (ŘSD) povede ke změně dopravy.

„Teď nás trápí problémy s blátem na cestě a kolonami aut. Investor slíbil, že vybuduje jinou přístupovou komunikaci k outletovému centru,“ říká Mikulica. „Jestli to ale neudělá, po otevření nových obchodů se tu všichni zblázníme,“ dodal.

Investor už plánuje napojení na dálnici. Kdy to bude, ale neví

Náměstek hejtmana pro dopravu Jakub Unucka ujišťuje, že dopravní problémy zmizí. Nebude to sice hned, ale s termíny je optimista.

„Svolal jsem jednání všech zainteresovaných a ukázalo se, že je možné vybudovat nové napojení outletového centra sjezdem z dálničního kruhového objezdu. Investor by se teď měl postarat o to, aby z kruháče mohla co nejdříve sjíždět auta na stavbu. A paralelně začíná připravovat také stavbu nové místní komunikace s napojením na D1, po které by pak mohli jezdit zákazníci i dodavatelé obchodního centra,“ řekl Unucka. „Odhaduji, že nová cesta by mohla být hotová asi půl roku po otevření obchodů,“ dodal.

Roman Vachta, zástupce společnosti TK Development, která outletové centrum v Ostravě buduje, v úterý potvrdil MF DNES, že investor již na projektech dočasného i trvalého sjezdu z dálnice pracuje.

Také mluvčí ŘSD Nina Ledvinová uvedla, že o tom s investorem jednali, a pokud splní dané podmínky, může získat povolení.

Centrum má otevřít před Vánocemi

Nikdo ale nedokáže říci, ani si netroufá odhadnout, kdy to bude.

„Původní investor znal už v roce 2010 podmínky pro dopravní připojení plánovaného obchodního centra na dálniční křižovatku, ale nedokázal tuto možnost projednat s ministerstvem vnitra. Nový investor má zájem nalézt všestranně přijatelné řešení. Zatím ale ŘSD nepředložil žádnou žádost o povolení, takže nelze předjímat termíny,“ vysvětluje Nina Ledvinová.

Podle Vachty pracuje investor na projektové dokumentaci dočasného sjezdu a připravuje zadání studie nové silnice.

„Termíny nelze odhadnout,“ říká Vachta. Nákladní auta ale nebudou sjíždět na stavbu z dálniční křižovatky dříve než za měsíc či dva. A na novou cestu si Ostravané zřejmě počkají alespoň dva roky. Outletové centrum se má přitom otevřít už letos před Vánocemi.