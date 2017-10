Ostrava koupí hlásiče, chce chránit lidi před ohněm i oxidem uhelnatým

Desítky lidí v Moravskoslezském kraji se každý rok přiotráví zplodinami kouře nebo plynem.

„Při požárech umírá dvanáct až dvacet lidí ročně, z toho až pět v Ostravě, většina se otráví zplodinami hoření. Podobné jsou v regionu i počty úmrtí na otravu plynem, hlavně oxidem uhelnatým (CO), který uniká z kamen, kotlů či krbů,“ líčí šéf krajských hasičů Vladimír Vlček.

A protože počty mrtvých rostou, hasiči přesvědčují politiky i jednotlivce, aby chránili životy i majetky pomocí detektorů ohně a plynů.

Některé radnice v kraji výzvu poslechly a detektory už pořizují. „Právě řešíme instalaci detektorů CO do 76 bytů, které opravujeme. Budou v kuchyních u plynových průtokových ohřívačů vody,“ říká například mluvčí Opavy Lada Dobrovolná.

Ostrava chce nakoupit nejméně 4,5 tisíce detektorů

Bohumín už má požární hlásiče ve 200 bytech a Nový Jičín chystá jejich montáž do 270 bytů pro seniory. Ochranu seniorů před plynem i ohněm podpoří také kraj.

A ve středu oznámila svůj plán i Ostrava, která chce nakoupit nejméně 4,5 tisíce detektorů požáru a CO.

„Máme 13 tisíc obecních bytů. Už na jaře jsme oslovili všech 23 obvodů s nabídkou, která svým rozsahem nemá v zemi obdoby. Chceme vybavit hlásiči co nejvíce bytů a předejít tak úmrtím. Město proto uhradí náklady na nákup a obvody se postarají o instalaci zařízení, takže nájemníci nebudou hradit nic,“ uvedl ostravský primátor Tomáš Macura.

Podotkl, že zatím požádaly obvody o 2 799 hlásičů požáru a 1 682 detektorů CO. „Vypsali jsme výběrové řízení, náklady na nákup zařízení by neměly překročit tři miliony korun. Dodavatele hlásičů vybere rada města do konce října, s jejich instalací počítáme začátkem příštího roku,“ upřesnil Macura s tím, že devět obvodů nabídku nevyužilo.

Malé hlavně proto, že obecní byty nemají, dva velké s odůvodněním, že detektory CO si už pořídily dřív. „U nás jsme v březnu nechali namontovat 300 detektorů CO do všech obecních bytů, kde se pro ohřev vody používá karma. Stály nás 320 tisíc korun,“ řekl místostarosta Mariánských Hor a Hulvák Patrik Hujdus s tím, že lidé je dostali bezplatně a ocenili to. Některým už detektory zachránily život.

Chtěla koupat děti. Unikal plyn

„Ještě že máme v koupelně ty měřiče. Chtěla jsem dětem napustit vanu a spustil se alarm. Zavolala jsem 112. Karma se vypnula. Nějaké hodnoty bohužel naměřené byly. Tak teď už jen počkat na plynaře. Uf, polekali jsme se pořádně. Ale díky bohu za měřiče!“ svěřila se nedávno na facebookovém profilu Mariánských Hor obyvatelka obvodu.

Primátor Macura je ale přesvědčený, že do nového projektu ochrany by se měly zapojit všechny obvody vlastnící byty včetně těch, které už instalovaly detektory CO.

„Věřím, že je postupně přesvědčíme, protože kromě detektorů CO by mohli nájemníci starších bytů získat i hlásiče požáru. V bytech postavených po roce 2008 už jsou hlásiče povinnou součástí vybavení,“ zmínil Macura.

Instalaci požárních hlásičů ve starších bytech podporuje i šéf hasičů. „Problém ohně je, že se zpočátku šíří nepozorovaně. O to horší jsou následky. Hlásiče požáru jsou přitom levné, jednoduché a spolehlivé. Stojí okolo 500 korun, dají se přichytit na strop či zeď dvěma šroubky nebo oboustrannou lepicí páskou, a baterie vydrží až deset let. Jakmile zaregistrují kouř, spustí pronikavý zvukový signál, který varuje obyvatele bytu, případně sousedy,“ popsal zařízení Vlček.