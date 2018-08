O víkendu můžete pozorovat roj Perseid. Třeba v Ostravském planetáriu

Komentované pozorování nabízí Ostravské planetárium nebo Centrum tmavé oblohy v Beskydech, padající meteory lze ale pozorovat všude, kde oblohu příliš nezahaluje světelný smog. Ideální podmínky by navíc měla letos nastolit i výhodná fáze Měsíce, který pozorovatele nebude rušit svým svitem. Viditelnost tedy ovlivní hlavně oblačnost, meteorologové zatím předpovídají jasno až polojasno.



Komentované pozorování Perseid, přednášku i aktivity pro děti si na nedělní noc připravilo ostravské planetárium. „Letošní program zahájí povídání v kinosále o tom, co jsou meteory, odkud pocházejí, jak jsou velké a co se stane, když se se Zemí srazí větší či menší planetky. Od deseti hodin se ve venkovním amfiteátru uskuteční pozorování planet a dalších objektů letní oblohy dalekohledy hvězdárny a také samotné sledování Perseid až do druhé hodiny ranní,“ sdělil správce hvězdárny Martin Vilášek. V případě nepříznivých podmínek má planetárium nachystanou projekci filmu Ze Země do vesmíru.

V sobotu, neděli i pondělí si pro zájemce pozorování připravili také v Centru tmavé oblohy na hřebeni Gruně nedaleko Starých Hamer, a to od půl desáté večer. „Padající meteory se pozorují očima, nejlépe vleže. Budeme mít připravené ale i velké astronomické dalekohledy na pozorování mlhovin, hvězdokup a galaxií, viditelné budou také planety Jupiter, Saturn nebo Mars,“ vyjmenoval Tomáš Hynek z Centra tmavé oblohy.

Vyplatí se vyjet dále od města

Hvězdárny v Třinci ani v Českém Těšíně pozorování meteorického roje nepřipravují. „Naše hvězdárna je v centru města, kde je silné světelné znečištění,“ uvedl Martin Podžorný z hvězdárny v Českém Těšíně. Podle astronomů se vyplatí vyjet zpod světelného smogu co nejdále od města. „Ve městech v dnešní době nelze vidět téměř ani hvězdy. Meteor navíc proletí velmi rychle, takže není ani příliš velká šance si jej všimnout,“ odhadl Hynek.

Díky tomu, že na obloze nebude svítit Měsíc, uvidí pozorovatelé v ideálních podmínkách vidět padat až kolem 70 meteorů za hodinu. Nejvíce se jich bude vyskytovat nad východním obzorem . „Kolik meteorů každý pozorovatel uvidí, záleží také na tom, jak je trpělivý a vnímavý,“ dodal Hynek.