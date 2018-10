Třinec zvažuje podzemní parkoviště, jedno stání by ale bylo v ceně bytu

Město má už rok hotovou studii podzemního stání a se stejným nápadem v podobě vizualizace přišel před časem za vedením magistrátu soukromý architektonický ateliér.

„Obě studie jsou si podobné. Ta od ateliéru se liší jen v některých technických detailech, například počtem nájezdových ramp,“ uvedla starostka Třince Věra Palkovská.

„Nejde o to, který záměr by byl pro vybudování podzemního stání lepší, ale kde na projekt vzít peníze. Pro nás by to bylo schůdné jedině při nalezení dotačních titulů a investičních partnerů,“ říká.

Jak by parkoviště mohlo vypadat, zveřejnil v krátkém videu ateliér na YouTube.

Pod zemí by podle něj vzniklo 390 parkovacích míst, ale Palkovská hovoří jen o 250 nových místech, protože samotná stavba by ubrala část plochy ze současných venkovních stání. Prostranství na náměstí by zůstalo zachované pro pořádání kulturních akcí.

I kdyby se ale našly dotace, zůstává otázkou, zda je ekonomicky rozumné stavět jedno parkovací místo za tak vysokou sumu.

„Finanční nároky obou návrhů jsou podobné. Zanedlouho představíme veřejnosti kompletní plán řešení statické dopravy v levnějších i finančně náročnějších variantách pro všechny části města. Nejlepší cestou asi bude kombinace variant, protože každá lokalita vyžaduje své,“ dodala Palkovská.