Buď Paroubek, nebo nikdo, trvá na svém kandidátovi ostravská ČSSD

Bývalý premiér Jiří Paroubek sice nezískal souhlas předsednictva ČSSD k tomu, aby jako nezávislý kandidoval do Senátu s podporou sociální demokracie za volební obvod 71 Ostrava-město. Jeho šance bojovat o hlasy oranžových voličů tím však neskončily.

Ostravští straníci totiž odmítají hledat jiné tváře a dál trvají na Paroubkovi. „Buď za nás bude kandidovat on, nebo nikdo,“ říká místopředseda organizace Adam Rykala.

Původně měla v pondělí večer pokračovat v Ostravě přerušená nominační konference. Sedm desítek delegátů na ní mělo potvrdit, že oficiálním kandidátem do Senátu za Ostravu je právě Jiří Paroubek.

Ale když s tím nesouhlasilo vedení strany, místo nominační konference se koná pouze setkání s delegáty. „Seznámíme je s prohlášením ostravské sociální demokracie k neschválení našeho kandidáta i s novým usnesením okresního výkonného výboru. Rozhodli jsme se znovu požádat o projednání Paroubkovy kandidatury,“ uvedl odpoledne Rykala.

Jiného vhodného kandidáta by prý nestihli najít

Reakce veřejnosti na Paroubkovu kandidaturu za Ostravu se různí. Kritici to považují za špatný tah, například proto, že je z Prahy, nebo že je podle jejich mínění politickou mrtvolou. Příznivci naopak tvrdí, že by byl silným soupeřem protikandidátům a že se ho bojí dokonce i funkcionáři v ČSSD.

Ostravští sociální demokraté ale doufají, že právě Paroubek by jim mohl nahnat mnohem více politických bodů než nová, neznámá tvář. Jiného vhodného kandidáta navíc v této chvíli nemají a obávají se, že už by ani nestihli najít.

„Zvažovali jsme několik vhodných osobností, ale v současnosti se řada lidí od ČSSD odvrací podobně jako ve středověku od nakažených leprou,“ nastínil nelehkou situaci strany s klesajícími preferencemi jeden ze sociálních demokratů. „Noví lidé ve vedení strany to chápou, ale proti Paroubkovi se bohužel postavila stará garda,“ dodal.

Na tom, že Paroubek je nyní jediný vhodný kandidát ČSSD do Senátu za Ostravu, trvá i Rykala.

Paroubek je nadále ochotný kandidovat

„Má podporu široké členské základny. Lidé ho znají. Na hledání nového kandidáta, který by měl šanci uspět, už je pozdě. Věřím, že předsednictvo strany vezme v potaz zdůvodnění naší opakované žádosti o schválení Paroubkovy kandidatury i to, že pokud znovu odmítne, poškodí tím celou stranu. Poprvé po 22 letech by totiž Ostrava neměla v senátních volbách žádného svého kandidáta, což by ČSSD ubralo hlasy,“ vysvětluje Rykala.

V pátečním hlasování podle něj kandidaturu Paroubka za Ostravu podpořilo osm členů předsednictva včetně předsedy strany Jana Hamáčka a jen čtyři hlasovali proti. Ostatní se zdrželi. Ostravští sociální demokraté se domnívají, že při dalším hlasování se může situace změnit. Spolehnout se mohou i na to, že je podpoří vedení krajské organizace ČSSD.

„Souhlasím s ostravskou organizací. Jsem pro, aby vedení strany respektovalo usnesení její konference. Bylo by politováníhodné, kdyby Ostrava neměla svého kandidáta do Senátu. Odmítám, aby moravskoslezská organizace a Ostrava byla rukojmím ve vyřizováním vzájemných účtů. Nechci neustále řešit minulost, chci se dívat dál,“ komentoval situaci předseda krajské organizace strany Tomáše Hanzel. A dodal, že krajský výbor strany k tomu vydá své doporučující stanovisko.

Paroubek řekl MF DNES, že cítí podporu ostravské i krajské organizace ČSSD, proto je dál ochotný za stranu kandidovat. „Nebyla to moje iniciativa. Chtěl jsem pomoci straně v těžké situaci,“ vysvětluje. „Páteční výsledky hlasování vnímám jako podraz Sobotkovské části předsednictva vůči předsedovi strany i ostravské organizaci. Právě tu část, která přivedla stranu do potíží, ale zřejmě volební výsledek nezajímá,“ míní.