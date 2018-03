Konec Dolu Paskov může ohrozit fungování dalších firem

Jen pár desítek lidí, hlavně zástupců obcí a firem, přilákalo úterní veřejné projednávání studie EIA k ukončení těžby na Dole Paskov. Část z nich zajímal hlavně problém možného ukončení provozování kanalizačního systému v areálu bývalého Dolu Paskov.



Do ukončení těžby na šachtách Staříč a Chlebovice zde totiž fungovalo uhelné prádlo, nyní už OKD nemá důvod zdejší provoz udržovat. A s tím ani kanalizaci v areálu. Na tu je ale napojeno hned několik firem včetně nedalekého sídliště v Paskově.

„Studie neřeší, co se bude dít dál. Může se stát, že budeme bez kanalizace. A to bychom pak nemohli fungovat,“ vysvětloval Marian Sýkora, spolumajitel místní sodovkárny, která je na kanalizaci OKD napojena. „A nejde jen o nás. V areálu působí několik firem, na zdejší kanalizaci je napojeno i nedaleké sídliště, kde bydlí několik stovek lidí. A zatím platí termín, že by OKD mohly ukončit provoz kanalizace ke konci letoška,“ řekl Sýkora.

Řešili postup při zasypávání šachet

„Úpravna ukončila svůj provoz, ale vzhledem k připomínkám, které k ukončení kanalizace přišly, vyvineme nejvyšší úsilí k tomu, aby se ten termín posunul tak, aby se mohlo najít řešení, co s kanalizací dál. Pokud nebudou žádné legislativní překážky, věřím, že se ten termín povede prodloužit,“ reagoval zástupce OKD Radim Tabášek.

„V dokumentaci je zpracován současný stav, na dalším se musí domluvit zástupci firem i města a OKD. A společnost OKD dnes jasně deklarovaly, že se budou snažit ten termín prodloužit,“ doplnil v úterý Milan Macháček, zpracovatel projednávané studie EIA.

Vedle možných problémů s kanalizací byl velkým tématem veřejného projednávání i způsob zasypání jednotlivých šachet. Tedy hlavně jak bude materiál k zásypu k jednotlivým jámám dopraven.

Nákladní auta pojedou přes Zelinkovice a Chlebovice

Ze studie EIA vyplývá, že k zasypání bude použita cementopopílková směs. Ta by se měla do Staříče, Chlebovic a Sviadnova dovážet z betonárky v Paskově k zasypávání vtažných jam. Výdušné jámy pak budou zasypány hlušinou z paskovské haldy.

Hlavní problém by měl dovoz zásypu znamenat pro obyvatele Zelinkovic a Chlebovic – nákladní automobily s materiálem by totiž měly projíždět právě centrem těchto obcí po staré hlavní silnici z Frýdku-Místku na Příbor.

Podle studie EIA by mělo jít maximálně o několik desítek automobilů denně.„Ta dopravní zátěž má být rozložena na delší dobu, nemělo by to být pro obce náročné,“ zdůraznil Macháček.

Z jednání postupně vyplynulo, že se obce a OKD zatím nedokázaly úplně shodnout, co se s areály šachet má stát.

Záměrem OKD je zbourat budovy v ochranném pásmu 50 metrů okolo těžních jam a zbytek využít k dalšímu podnikání. S tím ale nesouhlasí například ve Staříči. „Staříč by chtěl mít na místě šachty ‚zelenou louku‘, Chlebovice spíše průmyslovou zónu,“ řekl Jiří Kubala, zastupující několik dotčených obcí.