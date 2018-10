Nejraději znovu a lépe. Socha Špinarové čelí kritice odborníků i veřejnosti

Jedním z prvních kritiků díla sochaře Davida Moješčíka byl syn zpěvačky Adam Pavlík. Ten se sice slavnostního představení v úterý v ostravském Husově sadu zúčastnil, ale odmítl sochu odhalit a poté ji před médii hanil. „Jiná póza, jiný účes, je to až příšerné. Byl bych nejradši, kdyby se socha přepracovala. Jsem zklamaný,“ pronesl.

Stejné pocity převažovaly i u laické veřejnosti. Na internetu ihned vznikla petice, která vybízí k odstranění sochy a vytvoření reálné památky na tuto osobnost.

Petice měla ve středu odpoledne přes 600 podpisů. „Vážení, vy jste nikdy neviděli a neznali Věru Špinarovou. Škoda, protože byste nikdy nedopustili, aby toto sochařské dílo spatřilo světlo světa. Prosím o ztvárnění sochy s opravdovou podobou naší oblíbené zpěvačky. Zaslouží si to,“ uvedla například petentka Milada Rozsypalová.

Starostka obvodu, který nechal sochu ostravské patriotce vytvořit, výslednou podobu díla od odhalení obhajuje. „Je to samozřejmě umělecké ztvárnění, ani v tom zadání jsme nevyžadovali zcela racionální podobiznu, která by například patřila do muzea voskových figurín a podobně,“ uvedla.

Jenže dané ztvárnění populární zpěvačky si sympatie lidí zatím nezískalo. Důkazem toho je i výsledek ankety na iDNES.cz, kde se socha líbila jen každému sedmému hlasujícímu.

A vadí i to, že výběru sochaře ke zpodobnění Věry Špinarové, Karla Kryla či Leoše Janáčka v Ostravě nepředcházela veřejná soutěž. „S praxí realizací soch v Ostravě za veřejné prostředky bez veřejných soutěží nesouhlasíme a jsme přesvědčeni, že by ji neuvítaly ani osobnosti, kterým jsou tyto artefakty věnovány,“ uvedlo ve výzvě s názvem „Ne sochám bez soutěže“ na dvě desítky umělců a dalších odborníků z Ostravska.

Autorem všech tří zmíněných soch je právě David Moješčík. Výslednou podobu sochy Špinarové označil za esenci různých zpěvaččiných období. „Není to konkrétní Věra Špinarová ve věku před smrtí, není to ani ona jako mladinká. Je to něco mezi tím. Má tam punkový účes, na který byla hrdá a stála si za tím. Stejným způsobem si já stojím za tím, že to má být esence té podoby,“ vysvětlil sochař.

Podle primátora Ostravy Tomáše Macury bylo chybou, že zpracování sochy Věry Špinarové nebylo dostatečně konzultováno s rodinou. K průběžným konzultacím totiž její syn nebyl přizván. „Jen na začátku, když se vybíralo místo, pak rok a čtvrt nic. Myslel jsem si, že projekt usnul. Najednou mi zavolal sochař kvůli datu narození a k mému velkému překvapení řekl, že socha už je hotová,“ líčil Pavlík.

„To je špatně. Jestli s tím nesouhlasí rodina, tak je to to nejhorší, co se mohlo stát,“ řekl ve středu primátor. Sám nechtěl hodnotit, zda je socha zdařilá. „Zatím jsem ji na vlastní oči neviděl. Je jasné, že někomu se bude líbit a jinému zase ne,“ zmínil Macura.

To, že centrální ostravský obvod nevypsal veřejnou soutěž, vadí i jemu. „Už jsem s paní starostkou komunikoval. Takhle to do budoucna nejde dělat,“ dodal Macura.