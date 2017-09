Firmy tady mají montovny, ne vývoj. To změníme, říká krajský lídr Pirátů

Moravskoslezskou kandidátku opět povede 32letý Lukáš Černohorský, jenž necelé dva roky stranu vedl celorepublikově. I on připouští, že hlavní měřítko volebního úspěchu, či neúspěchu leží na pěti procentech.

„Musí se nám podařit motivovat mladé lidi, aby k volbám přišli. A starší voliče přesvědčit, že můžeme pomoci i jim,“ říká Černohorský.

Není poněkud stresující, že stále kandidujete, ale vždy zůstanete pod pěti procenty?

Určitě bychom chtěli uspět, i když za úspěch považujeme i to, pokud tradiční strany zavedou, co jsme v našem programu navrhovali, a ony to přejaly. Uspět je pro Piráty složitější, když nemají nějakého bohatého sponzora. Vyrostli jsme jen z členských příspěvků.

Lukáš Černohorský Narodil se 19. listopadu 1984 v Dlouhé Lhotě na Příbramsku, ale od čtyř let žije v Ostravě.

v Dlouhé Lhotě na Příbramsku, ale od čtyř let žije v Ostravě. Vystudoval VŠB–TU Ostrava , obor měřicí a řídicí technika. Nyní pracuje jako projektový manažer v nadnárodní společnosti Landis+Gyr .

, obor měřicí a řídicí technika. Nyní pracuje jako projektový manažer v nadnárodní společnosti . Člen Pirátské strany , kterou v letech 2014 až 2016 vedl jako předseda.

, kterou v letech 2014 až 2016 vedl jako předseda. V Ostravě znám i jako člen petičního výboru, který se snaží o záchranu souboru budov Ostravica-Textilia.

Ale třeba v Praze nebo v Brně Piráti uspěli alespoň v komunálních volbách. V Mariánských Lázních dokonce máte starostu. Jen v našem regionu pořád nic.

Nepovedlo se nám přivést dost voličů. A v regionech, které zmiňujete, je zřejmě více liberálně smýšlejících lidí. I tady mají Piráti dost velkou podporu, ale pak slyšíme: No, víte, nějak mi to k volbám nevyšlo. Musíme lidi motivovat, aby k volbám opravdu přišli.

Asi by vám vyhovovalo, kdyby se mohlo hlasovat po internetu.

To jistě. Internetové hlasování by opravdu bylo ideální, mnoha voličům by to velmi usnadnilo. V některých jiných zemích už hlasování po internetu zavedli.

Ale volební místnosti nejsou daleko, času dost...

Ano i ne. Spousta hlavně mladých lidí má úřední bydliště u rodičů, ale žije jinde. Takže musí zpátky do původního města, tam si vyzvednout voličský průkaz a potom hlasovat. Třeba přítelkyně má trvalé bydliště ve Zlíně. Voličský průkaz si proto musí vyzvednout tam, aby mohla odvolit v Ostravě. Nebo ve světě by lidé také mohli volit po internetu a nemuset dojíždět na zastupitelský úřad.

Bez dříve narozených voličů se ale stejně neobejdete. A ti se mnohdy domnívají, že Piráti jsou jen pro mladé, aby si mohli nelegálně stahovat filmy z internetu.

To je obecná fáma. Podle ní nemají Piráti program, přitom ho máme kolikrát delší než zavedené strany. A máme tam mnoho věcí, které pomohou i starším lidem. I oni například stále častěji používají internet a bylo by i pro ně fajn, aby nemuseli chodit po úřadech a aby co nejvíce současného papírování vyřešili z domova.

Od podzimu 2014 do jara 2016 jste byl celostátním předsedou Pirátů. To vás Praha tak lákala?

To jistě ne. Tehdejší a i současný předseda Ivan Bartoš si potřeboval odpočinout. Místo předsedy je totiž u nás neplacené, takže máte ke své práci další úvazek. A zvláště v předvolební době to je značně vyčerpávající. Takže jsem ho zastoupil.

Neměl jste ambice setrvat ve vedení déle?

Ne, ono se to nezdá, ale naše republika je fakt strašně pragocentristická. Některá média mi vycházela vstříc, že jsem například mohl udělat vstupy z ostravského studia, ale ne vždy to bylo možné. A cesty byly náročné. Čtyři hodiny cestujete tam, za půl hodiny je rozhovor u konce a zase čtyři hodiny cestujete zpátky. To není úplně jednoduché. Byl jsem rozlítaný po republice a nestíhal věci tady.

Nelákalo vás přidat se někam, kde je volební úspěch jistější?

Ani náhodou. Nic jiného neodpovídá tolik mému přesvědčení jako Piráti. Tam jsem spokojený. Diskuse občas máme bouřlivé, ale vždy se dohodneme. Nikdo u nás nebojuje o korýtka jako v některých jiných stranách.

VIDEO: Takhle vypadá autobus, který naštval Janu Nečasovou Pro zobrazení videa musíte mít zapnutou podporu JavaScriptu

V kampani Pirátů dosud nejvíce zaujal autobus, na němž jsou namalovaní veřejné známí lidé s jejich aférami: Kalousek, Babiš, Sobotka, Rath nebo Nečasová (podrobněji zde). Přijede autobus i do kraje?

Už tady jednou byl a přijede ještě 30. září a 1. října. Zastaví se v Ostravě, v Havířově a na Novojičínsku. Další části kraje jsme už projeli. Přijede i náš předseda Ivan Bartoš.

Volební vězeňský autobus, se kterým vyjeli Piráti.

Na autobuse máte zobrazeno ještě jedno volné sedadlo s určením pro místního darebáka.

Ano, přesně tam máme napsáno: nějaký lump třeba z vašeho města.

A koho byste tam přimaloval z Ostravy?

U nás? No. (chvíli přemýšlí) Asi někoho z kauzy ostravského lobbisty Dědice. Sociální demokracie byla u moci příliš dlouho. To se projevilo i v divokém ostravském obvodu Jih, kde to i přes určitá zlepšení stále není korektní. Nedá se říct, že by se chování politiků okolo poslance Adama Rykaly nějak výrazněji zlepšilo.

Tak koho dosadíte do volného sedadla? Prosím jméno.

Nechejme to na soudu a dalším vyšetřování.

Volby do Poslanecké sněmovny jsou především plné celorepublikových témat. Ale najdete v programu Pirátů něco, co chcete vztáhnout speciálně na Moravskoslezský kraj?

Náš region už není jen průmyslový. Musí se změnit na technologický. Také je tady ještě dost práce se životním prostředím, namátkou s likvidací ropných lagun, na Karvinsku jsou poddolované a vybydlené oblasti. Je toho hodně k řešení.

To zřejmě souvisí s bodem vašeho programu, v němž odmítáte montovny. Ale i ty jsou důležité, všichni nejsou inženýři.

To jistě ne, ale pokud chcete, aby lidé měli vyšší mzdy, tak není možné, aby tady působily hlavně firmy, které jen něco smontují. Musí tady být i vývoj s lidmi s vyšším výdělkem, kteří peníze utratí tady. Takoví odborníci nyní utíkají do Prahy, do Brna, do zahraničí, což je špatně. Firmy mají za hranicemi vývojová centra a tady montovny. To se musí změnit.

Kde je hranice úspěchu a neúspěchu Pirátů v kraji?

Už jsme o tom hovořili. Úspěchem by byl postup do Poslanecké sněmovny. U Pirátů je navíc zaručeno, že kdybychom se dostali do opozice, tak bychom nebyli jako nyní obvyklá opozice, která vše koaliční sabotuje. To není náš styl.

Pirátům jde doslova o každý hlas. To vám asi moc nevyhovuje fakt, že letos kandiduje 26 stran a sdružení, což je o osm více než před čtyřmi roky.

To jistě ne. Přitom někteří mají v programu jen jeden bod, například chtějí vystoupit z Evropské unie. Ale takoví nebudou mít síly zvládnout problémy třeba v dopravě. My jsme připraveni. Musí se budovat také věci, které tady zůstanou i za dvacet, třicet nebo padesát let.