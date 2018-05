Výměna generací: Procházka může nahradit Rubáčka

Michal Rubáček, někdejší úspěšný reprezentant a účastník dvou olympijských her, už nějaký čas pomýšlí na konec kariéry. Zato Roman Procházka svou rozjíždí. A věří, že bude úspěšná.

„Už si nějakou dobu pohrávám s myšlenkou, že skončím, ale vždy, když přijdu na závody a odvážím si medaili, tak si říkám proč, když mi to pořád ještě jde,“ usmál se jedenatřicetiletý Rubáček.

Oženil se, má práci, a i to jsou důvody, proč zvažuje konec kariéry. „Po zimě jsem si dal volno, ale kvůli všem možným povinnostem mi ani nevycházelo, abych chodil na bazén,“ přiznal. „Ale hýbu se pořád, ve fitku, na kole.“

Plavat znovu začal v polovině března. „Ale ve srovnání s mladými se u mě o tréninku moc mluvit nedá. Jeden trénink mi zabere tak padesát minut. A přicházím, když ostatní už končí.“

Rubáčkovou hlavní disciplínou je motýl. „Není špatný, ale pro mě jsou prvořadé kraulařské sprinty na padesát a sto metrů, někdy i dvoustovka,“ řekl juniorský reprezentant Roman Procházka. „Doufám, že jednou budu nástupcem Michala, asi nejslavnějšího plavce v celé České republice.“

Rubáček se nad chválou pousmál. „Jestli to tak Roman vnímá, tak je to pěkné, hezky se to poslouchá, ale určitě si u mě chtěl šplhnout.“

To Procházka odmítl. „Kdepak, tak to je. Má za sebou hodně úspěšnou kariéru.“

Michal Rubáček připomněl další úspěšné reprezentanty Daniela Málka, Květoslava Svobodu či Martina Vernera. „Ale těší mě, když se na závodech podívám do startovky a u svého jména furt vidím, že držím české rekordy. Takže až skončím, tak nějaká stopa po mně zůstane.“ Národní rekordy stále drží na 50 a 100 metrů motýla (23,70 a 51,99 vteřiny).

Přesto se s vrcholovým plaváním těžce loučí. „Neumím od toho úplně odejít, což potvrzuje i to, že jsem o víkendu zase startoval na Velké ceně Ostravy.“ V ní byl na 50 metrů motýla čtvrtý časem 25,60 vteřiny. Vítězný Petr Novák vyhrál za 24,78.

Rubáček plánuje, že skončí po letošním mistrovství republiky, které bude v polovině července. Ale kdo ví...

Výhoda Procházky? I to, že pochází z malého oddílu

Roman Procházka má vše před sebou. A Rubáček je přesvědčený, že má ty nejlepší dispozice uspět. „Je vysoký, má cit pro vodu, pochází z malého oddílu, což je vždycky plus, protože přístup k mladým plavcům je v nich vždy osobnější.“

V bruntálském Slavoji mu dal základy trenér Jan Michalík. „A připravil mě velice slušně,“ řekl Procházka, jehož nyní vede Libor Kohút.

„Teď bude na něm a trenérech, jak vše uchopí, kolik toho bude ochotný sportu obětovat,“ uvedl Michal Rubáček. „Plavání je náročné, je to o hodinách ve vodě a později i v posilovně. Talent určitě má. Pěkně se na něj dívá, skluz tam je.“ Proč si mladík vůbec vybral plavání? „V naší rodině sportují všichni a mamka mě na plavání dala asi v šesti letech. To jsem jen tak plaval, ale chytilo mě to a od deseti závodím. Furt se zlepšuji, takže mě to baví,“ popsal Procházka bruntálské začátky.

Nedávno přestoupil do Ostravy, kde má lepší podmínky a kde studuje druhý ročník sportovního gymnázia. „První rok jsem chodil na gympl v Bruntálu, to jsme zjišťovali, jestli budu školu s plaváním zvládat.“

Obstál, a tak nyní pomýšlí na mistrovství Evropy, které bude začátkem července v Helsinkách. Limit na sto metrů volným způsobem je 50,94 vteřiny.

„Je to velmi vysoko, v Česku ho splnil jen jeden plavec – Josef Moser,“ připomněl Procházka, který letos zaplaval osobní rekord 51,84. „Mám pořád co stahovat, a když se mi to nepodařilo na Velké ceně Ostravy, tak teď budu mít šanci v Bratislavě a pak v Pardubicích.“

Roman Procházka v 17 letech sní o účasti na olympijských hrách. „To je dobře,“ podotkl Michal Rubáček. „Každý sportovec by měl mít něco, k čemu může vzhlížet. A olympiáda je velmi silná motivace. Přeju mu, aby se mu to podařilo, a přeju to všem, kteří na sobě tvrdě pracují.“