Nezaměstnanost v Moravskoslezském kraji klesla na dlouholeté minimum

„Celkový počet uchazečů o zaměstnání poklesl v září o 3,5 procenta na 51 537, podíl nezaměstnaných osob poklesl na 5,9 procenta,“ vysvětlila Dagmar Habiňáková z ostravské pobočky úřadu práce. Necelých 52 tisíc lidí bez práce znamená nejnižší nezaměstnanost v regionu za minimálně posledních dvacet let.



Zářijový výsledek tak jasně předstihl dosavadní minimum z října roku 2008, kdy bez práce bylo na území kraje 52 991 osob.

Z pohledu lidí, kteří práci stále hledají, se však jedná jen o malý důvod k veselí. Ve srovnání jednotlivých regionů je podíl nezaměstnaných v Moravskoslezském kraji stále nejvyšší z celé republiky.

Nejhorší je situace na Karvinsku

„Druhý nejvyšší poměr jsme napočítali v Ústeckém kraji, kde bylo bez práce 5,8 procenta lidí. Nejméně nezaměstnaných pak bylo v Plzeňském a Pardubickém kraji, kde se statistiky zastavily na 2,5 a 2,6 procenta,“ popsala situaci Vladana Piskořová z ostravského Úřadu práce.

První příčky nelichotivé statistiky patří hned dvakrát okresu Karviná. Zdejší úřady práce zaznamenaly jak nejvyšší nezaměstnanost v republice – 8,9 procenta, tak nejvyšší počet uchazečů o jedno pracovní místo, na které zde připadá 8,5 uchazeče, což výrazně převyšuje republikový průměr. Například už u třetího okresu v tabulce, kterým je Bruntál, připadá na jedno volné pracovní místo o více než polovinu lidí méně – 4,2.

Přivydělat si mohou ve volební komisi

Měsíc říjen může pro některé z nezaměstnaných znamenat i možnost zajímavého krátkodobého přivýdělku. Mohou se totiž stát členy volebních komisí, a to se všemi výhodami a odměnami, aniž by to ohrozilo jejich setrvání v evidenci úřadu práce.

„Po celou dobu, kdy uchazeč o zaměstnání vykonává funkci člena okrskové volební komise, může pobírat podporu v nezaměstnanosti, pokud mu na ni vznikl nárok,“ přiblížila tisková mluvčí Úřadu práce Kateřina Beránková. „Člen okrskové volební komise má totiž podle volebních zákonů nárok na zvláštní odměnu za výkon této činnosti, nikoli však na mzdu nebo plat.“

Odměny za účast ve volební komisi se pohybují od 1 300 korun pro člena. Její předseda pak dostává o 300 korun více a zapisovateli se vyplácí 1 500 korun. Ne každý se ovšem do volební komise dostane, zvláště ve velkých městech jsou místa v nich obsazena už dlouho dopředu.