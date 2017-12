O svátcích zavřeno. Karvinská pohotovost se potýká s nezájmem lékařů

„K uzavření LPS dojde 25., 26. a 31. 12. 2017 a také 1. a 2. 1. 2018,“ oznámili před Vánocemi zástupci nemocnice na webu.

Služby pohotovosti v těchto dnech omezila i havířovská nemocnice, a tak lidé musejí v případě problémů vyrazit až do vzdálené Ostravy.

Přestože karvinská nemocnice na uzavření pohotovosti dle slov její mluvčí nedostala ze strany pacientů žádnou stížnost, na sociálních sítích lidé kritikou nešetří.

„Nechápu, jak se toto vůbec může stát. Podle mě je povinnost nemocnice chod pohotovosti zajistit,“ napsal například na zpravodajském portálu Karviná žije Roman Piprek.

Karvinská krajská nemocnice se s nezájmem praktický lékařů o služby na pohotovosti potýká dlouhodoběji.

„V letošním roce tomu tak bylo v období letních prázdnin,“ potvrdila Radmila Fleischerová. Podle oslovených lékařů je důvodem nezájmu o služby na pohotovosti nedostatečné finanční ohodnocení, ale i jejich náročnost.

„Myslím si, že praktici mají i obavy, že akutní péči nezvládnou. Přece jen na LPS vozí pacienty všeho druhu a potkat se tam s mozkovou příhodou, infarktem, břišní příhodou nebo traumatem je denní rutina. Je to prostě jiná sorta pacientů, než jsou ti, kteří přijdou přes den do ambulance praktického lékaře, odkud jsou poté delegování do nemocnic k ošetření,“ řekl neurolog Roman Sukop.

Lékařům služby znechucuje i přístup některých pacientů.

„Pohotovost je lidmi extrémně zneužívána, chodí si řešit své problémy po práci a nevadí jim platit 90 Kč poplatek. Jde zejména o lidi v produktivním věku, řekněme zhruba od 18 do 50 let. Často přijdou buď s malicherností, nebo s problémem, který se vleče dny nebo týdny,“ dodal jiný lékař, který si nepřál být jmenován.