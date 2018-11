Havířov bude mít primátora na půl úvazku. Zůstává zároveň poslancem

Josef Bělica jako primátor Havířova a starostka Moravské Ostravy a Přívozu Zuzana Ožanová (oba za hnutí ANO) jsou totiž od loňského podzimu současně poslanci. Obě funkce si hodlají ponechat a na radnice budou chodit jen některé dny. A brát za to nižší odměny.



Nejméně v rámci kraje to je zřejmě poprvé, že by tak lidnaté lokality nevedl člověk na plný pracovní úvazek.

„Hnutí ANO si přálo, abych poslancem zůstal, aby město mělo v Praze zastoupení. Nechtěl jsem však, aby si na mě opozice poukazovala, že mám dva plné platy, tak jsem se rozhodl přijmout funkci primátora jako neuvolněný,“ vysvětlil Bělica s tím, že tak šetří magistrátní rozpočet.

Při pondělním ustavujícím zastupitelstvu byla Bělicovi schválena odměna ve výši 45 procent platu primátora na plný úvazek. „Nevím, kolik to je. Jak opakovaně říkám, politiku určitě nedělám pro peníze,“ řekl Bělica na dotaz MF DNES.

Podle tabulek odměn uvolněných a neuvolněných politiků by primátor sedmdesátitisícového města jako Havířov měl brát 79 tisíc korun hrubého, takže schválená odměna činí přibližně 36 tisíc korun hrubého.

Jako poslanec bere Bělica zhruba 76 tisíc korun hrubého, ale to bez náhrad za například cestovné nebo ubytování. Platy poslanců by se od příštího roku měly zvýšit.

Kritici: Snižuje to důstojnost statutárního města

Opozici se primátor na půl úvazku nelíbí. Na pondělním ustavujícím zastupitelstvu to kritizoval komunistický zastupitel a někdejší náměstek primátora Eduard Heczko. „Obávám se, že Havířov s neuvolněným primátorem bude v České republice raritou a snižuje to důstojnost statutárního města,“ konstatoval.

Bělica po zvolení prohlásil, že pro Havířov a jeho občany bude pracovat naplno. „Jako na plný úvazek,“ slíbil.

Podobný postup zvolila v centrálním ostravském obvodu Moravská Ostrava a Přívoz i nová starostka Zuzana Ožanová.

Prozradila, že poslanci hnutí ANO podepisovali závazek, že nebudou působit ve dvou uvolněných funkcích, tedy s plným platem. „Ale já bych stejně neměla dva plné úvazky,“ konstatovala Ožanová, která si navrhla nejnižší možnou odměnu ve výši třiceti procent celého platu starostky obvodu se zhruba 36 tisíci obyvateli, tedy 21 823 korun hrubého.

I ona si musela vyslechnout kritiku. „Je to degradace obvodu, jsem přesvědčený, že práci starosty se musí kdokoliv věnovat plnohodnotně a s plným nasazením,“ poukazoval Robert Adámek z opozičního hnutí Ostravak a zajímal se o to, kolik času chce Ožanová věnovat práci na obvodní radnici.

Ta sdělila, že to bude v průměru dva a půl dne z pětidenního týdne.

Při volbě starostky se protestovalo

VIDEO: Při volbě starostky obvodu Moravská Ostrava a Přívoz se protestovalo

Primátor Ostravy Tomáš Macura (hnutí ANO) uvedl, že není příznivcem kumulace politických funkcí. „A je v zásadě jedno, jestli to je na plný, nebo poloviční úvazek, protože práce na plný úvazek to je vždy. Na druhou stranu to zákon umožňuje,“ zmínil.

Podle politologa může mít spojení funkcí výhody

Politolog Jakub Lysek spatřuje ve spojení funkce poslance a starosty možná i výhodu. „Hovořím hodně obecně, protože havířovského primátora ani starostku centrálního ostravského obvodu neznám osobně, ale pokud má starosta možnost něco ovlivnit ve prospěch města i v Praze, je to určitě výhoda. Ale je to případ od případu,“ řekl politolog z Univerzity Palackého v Olomouci.

Ustavující zastupitelstva se v pondělí konala i v dalších dvou statutárních městech. Tam už starostové svou práci vykonávají na plný úvazek.

V Karviné se překvapení nekonalo. Primátorem byl podle očekávání zvolen Jan Wolf z ČSSD. „Věřím, že vytvoříme fungující tým. O to jde v komunální politice zejména, ne o to, kdo je z jaké strany,“ řekl Wolf ke koalici ČSSD, ANO a KSČM.

Jak uvedla ČTK, Opavu jako primátor nově povede Tomáš Navrátil z ANO. To sestavilo koalici s KDU-ČSL, Stranou zelených, Piráty & Opavany a Občany městských částí Opavy.