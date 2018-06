Poláci si v pěstírně konopí sami vyráběli proud, měli i rušičku signálu

Tři cizinci, podle informací MF DNES polské národnosti, nemovitost v jedné z obcí na Krnovsku koupili už loni na podzim.

Role měli muži jasně rozdělené. Jeden z nich se věnoval zejména pěstování a ošetřování rostlin, další dovážel zeminu a další věci sloužící k pěstování. Třetí z obviněných objekt opravil, zajišťoval technické práce a staral se o sklizeň.

„Chtěli vyprodukovat co největší množství marihuany, kterou měli v úmyslu prodávat uživatelům v Polsku a zisk si pak rozdělit. K tomu však nedošlo, jelikož byli zadrženi,“ uvedla bruntálská policejní mluvčí Pavla Jiroušková.

Na vybavení muži rozhodně nešetřili. Kromě špičkové technologie na pěstování konopí měli k dispozici například rušičku signálů elektronických zařízení, zřejmě kvůli nebezpečí odposlechů.

Pamatovali i na hrozbu odhalení kvůli vysokému odběru elektřiny, měli proto zařízení, díky kterému si proud vyráběli sami.

Trojici hrozí až desetileté vězení

Ani to jim však nepomohlo, když po několikaměsíční práci krnovských policistů do objektu vpadla zásahová jednotka.

“Při domovní prohlídce kriminalisté zajistili kompletní pěstírnu, chemikálie sloužící k pěstování, přes 152 rostlin v květináčích, 227 kusů částečně usušených rostlin konopí, větší množství sušené rostlinné hmoty a také nemovitost, kde k páchání trestné činnosti docházelo. To vše v hodnotě přesahující dva miliony korun,“ sdělila Jiroušková.

Muži ve věku 25 až 28 let jsou obvinění z výroby a přechovávání omamných látek a hrozí jim vězení od dvou roků do deseti let.