Ostrava soutěží návrhy na pomník obětem internačního tábora pro Němce

O tom, jak bude memento poválečných hrůz v Ostravě vypadat, rozhodnou výsledky výtvarné soutěže, kterou město právě vyhlásilo.

Tábor Hanke Hned po skončení 2. světové války založený internační tábor v budově a skladech německé firmy Hanke v Nádražní ulici v Ostravě. Lágr měl sloužit ke shromažďování německého obyvatelstva před odsunem, jenže v něm panovaly hrůzné poměry. Zvláště velitel Emil Martínek a bývalý člen SS Heinrich Gloss měli sadistické sklony. V táboře bylo zavražděno 231 lidí. Od roku 2015 je díky Okrašlovacímu spolku na místě někdejšího tábora informační tabulka. Podrobněji o táboru a co se v něm dělo ZDE

„Přihlásit se může každý, kdo splní základní podmínky zveřejněné na webu města. Autorům necháváme tvůrčí svobodu. Mohou navrhnout pamětní desku nebo třeba skulpturu,“ říká ostravský primátor Tomáš Macura.

Pět nejlepších návrhů získá odměnu ve výši od dvou do deseti tisíc korun. Výtvarné návrhy ale musí zájemci poslat do 16. února do 13 hodin.

Podmínkou také je, že do památníku zakomponují QR kód s informacemi o historii daného místa a text tohoto znění: „V těchto místech stál internační tábor pro německé obyvatelstvo HANKE. V květnu až červnu 1945 zde byli lidé mučeni a popravováni bez soudu a práva. Statutární město Ostrava, 2018.“