Porodnice ostravské fakultky se dostavuje až teď. Problém byl v podloží

Těhotné ženy, které očekávají příchod svého potomka na konci letošního roku, už se dočkají dlouho slibovaného rozšíření Pavilonu péče o matku a dítě ve Fakultní nemocnici Ostrava o nové křídlo i s perinatologickým centrem.

„Přístavba porodnice má být hotová do 30. června a já věřím, že bude. Osobně se chodím na stavbu dívat,“ ujišťuje nový ředitel fakultní nemocnice Evžen Machytka.

To potvrzuje i Jiří Krzys, výrobní ředitel firmy Ridera, která pavilon staví. „Budova je hotová, doděláváme jen drobnosti uvnitř a probíhají funkční zkoušky. Už 28. června budeme stavbu kolaudovat,“ líčí.

Řada pilotů se musela zapouštět hlouběji

Faktem ale je, že firma měla stavbu dokončit už před rokem. Proč se práce zdržely tak dlouho, nechtěli dosud příliš komentovat stavbaři ani zdravotníci. Krzys dříve říkal, že nechává komentář na fakultní nemocnici. A její bývalé vedení se omezovalo pouze na velmi stručné: „Z objektivních důvodů.“

O moc sdílnější není nyní ani Machytka. Naznačil alespoň, že problémy byly především v podloží, které si zřejmě projektant nenechal dostatečně důkladně prověřit.

Podle zjištění redakce MF DNES byl pod zemí odpad a podloží bylo podobně nestabilní jako v sousedním vstupu do hlavního monobloku. Tamní vstup s restaurací musela nemocnice už před osmi lety uzavřít kvůli bobtnající strusce. Ta nabobtnala tak moc, že ohrožovala bezpečnost lidí. Po dlouhém čekání na opravu za desítky milionů se podařilo vstup otevřít až loni.

Podle Krzyse bylo problémů při stavbě nové části porodnice více. Mezi hlavní patřilo právě proměnlivé podloží. Příčinou ale podle něj tentokrát nebyla struska ani navezený odpad. „Je to složitější, vzniklo kvůli tomu několik posudků. Pod stavbou byly totiž ve stejné hloubce rozdílné druhy podloží: hlína, jíly, štěrky. A právě proto, že ne všude bylo podloží dostatečně pevné, musela se řada z 89 pilotů zapouštět mnohem hlouběji, než stanovoval projekt,“ vysvětluje Krzys.

Pacientům se nové křídlo otevře asi v říjnu

Bývalé vedení nemocnice trvalo na tom, že když firma nedokončí stavbu 30. března, bude jí nemocnice podle smlouvy účtovat penále ve výši 50 tisíc korun za každý den. Nové vedení ale stálo před rozhodnutím, jak situaci řešit. Pokud by totiž trvalo na vysokém penále, firma by práci nedokončila. A kdyby chtěla nemocnice vysoutěžit nového dodavatele, stavba by se protáhla o další měsíce, možná i roky.

„Od svého nástupu do nemocnice jsem situaci řešil. S firmou jsme nakonec dospěli k takovému kompromisu, který umožnil stavbu co nejdříve dokončit,“ říká Machytka.

To potvrzuje i Krzys. „Za mnohé potíže na stavbě neneseme odpovědnost. Podle smlouvy o dílo a dodatků dostaneme zaplacenou celou částku: 129,7 milionu korun,“ řekl.

Mluvčí nemocnice Naďa Chattová dodala, že v létě budou pracovat řemeslníci na interiéru nového křídla a poté by se tam měly stěhovat postele, nábytek i přístroje. „Termín otevření pro pacienty ještě neznáme, ale odhaduji říjen,“ míní.