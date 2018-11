Do roku 2020 chceme zaměstnat padesát lidí, říká šéf Porsche v Ostravě

Čím se vaše firma zabývá?

Firma Porsche Engineering Services byla v České republice založena v roce 2001, působíme tady ale už od roku 1996, kdy jsme začali spolupracovat s ČVUT. Na začátku jsme se zabývali standardním vývojem, od motorů přes karoserie. Časem jsme se vyvíjeli do dalších směrů, věnujeme se digitalizaci, e-mobilitě, řídicím systémům.

Co z toho se bude dělat v Ostravě?

Nosnou částí naší zdejší činnosti budou moderní technologie, vývoj softwaru pro budoucí automobily.

Co to obsahuje?

Pro řidiče jsou důležité nové funkce, které automobily nabízí. Jsou připojené k internetu, mohou tedy získávat informace o zácpách, objížďkách a podobně. A vývoj těchto systémů je část toho, co v Ostravě chceme dělat.

Kolik takových týmů, jaký vznikl v Ostravě, Porsche má?

Vedle centrály a větší pobočky v Německu je nejstarší zahraniční pobočka Porsche Engineering v Praze, v Itálii máme zkušební dráhu, v Číně máme kanceláře v Šanghaji, další je v rumunské Kluži.

Kolik chcete v Ostravě zaměstnat lidí?

Do roku 2020 chceme mít v Ostravě padesát zaměstnanců, spolu s Prahou by v České republice šlo o zhruba 250 lidí.

Zajímají vás zkušení zaměstnanci, nebo preferujete absolventy?

Optimální je mix obojího, 99 procent kolegů má technické vzdělání, od strojírenství až třeba po absolventy matematických fakult. Pro nás je důležitá chuť hledat nová řešení. Kombinujeme zkušené kolegy s absolventy, důležitá je pro nás i spolupráce se studenty.

Porsche Engineering Services Je dceřinou firmou společnosti Porsche Engineering Group. Ta je dceřinou společností výrobce sportovních vozů Dr. Ing. h.c. F. Porsche AG se sídlem ve Stuttgartu.

Její historie sahá až do roku 1931, kdy Ferdinand Porsche založil vlastní konstrukční kancelář.

Generálním ředitelem společnosti Porsche Engineering Services je sedmačtyřicetiletý absolvent Strojní fakulty ČVUT Miloš Polášek. Po absolutoriu působil nejprve jako asistent a poté docent v Ústavu vozidel a letadlové techniky Fakulty strojní ČVUT, v roce 2006 nastoupil do Porsche Engineering na pozici ředitele.



Chcete spolupracovat i s vysokými školami v kraji?

Rozhodně. Už jednáme se zástupci VŠB, i o zařazení studentů do výzkumných týmů.

Kolik studentů se u vás může zapojit?

Ve výsledku může jít i o desítky studentů, tak jako to je nyní třeba v Praze.

Nabízíte stejné platy v Německu, Praze i Ostravě?

V České republice je obrovská konkurence. Proto musí být firma atraktivní. Musíme nabízet atraktivní soubor podmínek, od zajímavých projektů přes samostatnost...

... ale rozhodující jsou z velké části peníze.

Co se týče peněz, snažíme se být konkurenceschopní na českém trhu.

Ptám se kvůli tomu, jestli by pak neodcházeli vaši zaměstnanci třeba z Ostravy do Prahy.

Naším zájmem je udržet zaměstnance na svých místech, mít stabilní kolektivy. Z toho důvodu neděláme rozdíly mezi zaměstnanci v Praze a v Ostravě.

Co se vlastně bude v Ostravě vyvíjet?

To právě souvisí se stavbou a udržením týmů. Časem si ostravský tým vybuduje vlastní specializaci, na niž se bude později zaměřovat.

Ostravě se dlouho investoři vyhýbali kvůli tomu, že tady bylo údajně špatné dopravní napojení.

To už určitě neplatí. Z Prahy jsme v Ostravě vlakem za tři hodiny, hodinu cesty odsud je letiště v Katovicích, odkud létá linka do Stuttgartu.