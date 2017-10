Napětí kvůli přehradě na Bruntálsku roste. Spory brzdí ochranu před povodní

„Přehradu na horním toku řeky Opavy dle odborníků nelze postavit na jiném místě. Přesto ji Nové Heřminovy odmítají a prosazují nevhodný, zastaralý a nesolidární návrh ochrany před povodní založený na tom, ať se každý stará, jak umí. Nyní dokonce požaduje, aby Povodí Odry začalo připravovat povodňovou ochranu jen pro jejich obec,“ řekla mluvčí Povodí Odry Šárka Vlčková. Podle vodohospodářů to vyplývá z dopisu zastupitelů ministrovi zemědělství.

Tuto interpretaci však starosta Nových Heřminov Ludvík Drobný odmítá. „O nic takového jsme nežádali. Navrhli jsme, ať zkusíme společně postupovat tam, kde je šance, že se domluvíme. Tedy na opatřeních, která jsou na přehradě nezávislá,“ vysvětlil.

Takovým opatřením je mimo jiné protipovodňová ochrana Nových Heřminov. Podle Drobného však obec dlouhodobě žádá úpravy i na dalších úsecích řeky po celém horním toku, třeba v Branticích či Zátoru. Nyní by totiž i více než pětiletá voda v povodí Opavy napáchala velké škody.

„Přímo v místech, kudy teče řeka, se neděje nic. Opakovaně třeba žádáme o prohrábnutí koryta,“ dodal Drobný.

Studie Václava Čermáka navrhuje chránit obce bez přehrady

Dopis ministrovi zastupitelé odeslali koncem srpna a je přístupný na webu obce. Žádost o protipovodňovou ochranu obce tam ale není.

Co chtějí Nové Heřminovy Vedení obce se opírá o odbornou studii, která navrhuje komplexní soubor opatření na řece Opavě.

Jde například o úpravy řeky a jejího okolí v Krnově, kde se v maximální variantě počítá s rekonstrukcí 7 z celkových 9 mostů, výrazným rozšířením příčného profilu řeky, odstraněním překážek a vytvořením paralelního ramene, jež by převádělo část průtoku vody.

Studie řeší i ochranu Kostelce, Brantic a Zátoru, mimo jiné úpravami koryta, zvýšením břehových hran, ochranných hrází a zdí.

Postoj vedení Nových Heřminov k samotné přehradě se nemění. Žádá nezávislý oponentní posudek k odborné studii Václava Čermáka, který navrhuje chránit obce a města na Opavě bez přehrady, pomocí úprav koryta, odstranění překážek v průtoku vody, vyvýšení řady mostů i břehů a protipovodňových zdí.

„Navrhuje urychlení vody v kritických úsecích a naopak její rozliv v místech, kde to ničemu nevadí,“ popsal Drobný. Dodal, že pokud nezávislý posudek toto řešení vyloučí, obec začne o přehradě jednat.

Podle Povodí Odry je toto řešení nevhodné. „Pokud by se každá obec chránila vlastní hrází, voda by se při povodni již tolik nerozlévala a o to rychleji a s větším průtokem by směřovala níže. Pokud je těch obcí několik, znamená to významný negativní vliv na povodňovou vlnu,“ argumentoval technický ředitel Povodí Petr Březina. Ohrozilo by to podle něj i sousední Polsko.

Projektant Václav Čermák, který je mimo jiné autorem ekologických protipovodňových opatření na řece Moravě, opakovaně uvedl, že účinnost opatření z jeho studie je srovnatelná s přehradou.

S oponentním posudkem ale nepočítá ani ministerstvo zemědělství. „Bylo provedeno mnoho studií a hodnocení, na které bylo vydáno přes 100 milionů korun, aby byla vybrána optimální varianta na nejlepší úrovni,“ sdělila mluvčí ministerstva Markéta Ježková.