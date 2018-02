Muže nevzbudil dým ani hlásič požáru. Pomohla duchapřítomnost sousedů

„Kdyby muž neměl detektor, mohl se oheň potichu rozšířit po bytě. Spícího muže sice zvuk hlásiče neprobudil, ale slyšeli ho sousedé, kteří zavolali tísňovou linku,“ řekl mluvčí hasičů Petr Kůdela.

Duchapřítomnosti sousedů i rychlému zásahu hasičů vděčí majitel bytu za to, že se požár nakonec obešel bez následků na zdraví i majetku. Když totiž sousedé z vedlejšího bytu uslyšeli alarm, klepali na dveře spícího muže, aby zjistili, co se děje. Tušili, že muž by měl být doma, ale když neotvíral, raději hned přivolali profesionální hasiče.

„Při příjezdu posádky k domu vycházel z ventilace bytu kouř. Vstupní dveře byly zamčené a zevnitř byl v zámku klíč. Kolegové proto použili žebřík a do bytu v prvním patře vešli oknem. Vypnuli sporák a hrnec se spálenými potravinami dali do dřezu. Pak vzbudili muže, který se nestačil divit,“ vylíčil Kůdela.