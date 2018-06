Mladí Poláci opouštějí pohraničí. České firmy region začíná lákat

12:58 , aktualizováno 12:58

Zatímco v současnosti jezdí polští zaměstnanci pracovat do Moravskoslezského kraje, v blízké budoucnosti by mohly zdejší firmy expandovat do Polska. Právě kvůli tamním zaměstnancům.