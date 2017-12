Šéfové ekologických spolků podle policie námitkami vydírali podnikatele

Předsedy dvou ekologických spolků z Orlové a Havířova, Radima Lapšanského a Bohdana Svorníka, v minulých dnech zadrželi kriminalisté a soud je poslal do vazby.

„Obvinění muži ve věku 45 a 40 let požadovali úplatky od firem, které se chystaly stavět. Přihlašovali se jako účastníci stavebních řízení, přičemž se prezentovali jako představitelé spolků zaměřených na ochranu přírody. Hrozí jim od dvou do osmi let vězení za trestné činy vydírání ve stadiu pokusu a přijetí úplatku,“ sdělil vedoucí odboru hospodářské kriminality moravskoslezské policie Martin Válek.

Stíhaný je i ten, kdo vyděračům zaplatil

Podotkl, že muži letos v dubnu oslovili přes prostředníka firmu, která staví v Ostravě obchodní centrum s tím, že pokud dostanou peníze, stáhnout všechny námitky, kterými blokovali stavbu.

„Osoba jednající v zájmu investora zaplatila několik desítek tisíc korun a muži námitky stáhli, aniž by čekali na jejich vyřízení,“ líčí Válek. Doplnil, že tato osoba je nyní stíhaná za podplácení, ale vyšetřovaná je na svobodě. „Hrozí jí trest odnětí svobody do dvou let,“ upřesnil Válek

Podle něj podobně postupovala dvojice mužů také na podzim, když se pokusili vydírat firmu, která chce na Karvinsku postavit továrnu na výrobu energetických zdrojů.

„Opět se přihlásili ke stavebnímu řízení, podali námitky a po firmě žádali 1,4 milionu korun za to, že přestanou zdržovat stavbu. Firma jim ale nezaplatila,“ líčí Válek.

Žijí tady čmeláci a otakárci, poukazovali ekologové

Podle informací MF DNES v tomto případě muži narazili na známého podnikatele Radomíra Pruse, který se stal obětí vydírání už několikrát. V minulosti se na něj zaměřil i Toflův gang.

Tentokrát měl platit za to, aby firma HE3DA mohla stavět továrnu na výrobu baterií v průmyslové zóně v Horní Suché.

„Jeden z představitelů spolků se přihlásil do stavebního řízení a podal celou řadu námitek, v nichž upozorňoval na podjatost starosty obce i na výskyt čmeláků, otakárka fenyklového, svižníka polního a dalších chráněných druhů zvířat v průmyslové zóně. Ve skutečnosti jim šlo jen o peníze. Všichni věděli, že takto fungují v regionu už celá léta, ale nikdo jejich byznys nedokázal zarazit. My se vydírat nenecháme. Vše jsme ohlásili policii,“ říká Prusův společník Vladimír Jirka.

Policie žádá další poškozené, aby se přihlásili

Podle něj dvojice „ekologů“ v minulosti oslovila desítky firem. Blokovala třeba i přestavbu náměstí v Orlové. „Víme, že obviněné zajímala řada stavebních řízení a nejen v regionu. Jejich činnost nyní prověřujeme. Žádáme svědky i poškozené, aby se přihlásili,“ říká kriminalista Válek.

„Těžko se někdo přihlásí, když každému, kdo dal úplatek, hrozí obvinění. Policie musí slíbit beztrestnost,“ míní manažer, který má informace o poškozených firmách.

Jeho slova potvrzuje i majitel malé firmy: „Nám ti zelení mužíci škodili už před devíti lety, ale nebudu to hlásit. Šlo o sofistikovanou činnost. Jistě byli napojení na další lidi, a to by se nám mohlo vymstít.“

Řada lidí si po zatčení mužů oddechla. „Přidělali mi práci, musel jsem reagovat na nesmyslné námitky,“ líčí starosta Horní Suché Jan Lipner. „Věřím, že teď kraj jejich námitky co nejdříve zamítne a vrátí věc našemu stavebnímu úřadu k vyřízení,“ dodal.

Ekolog: Není možné kvůli jednotlivcům brát práva tisícům

K případu se vyjádřil ředitel asociace ekologických organizací Zelený kruh Daniel Vondrouš. Konstatoval, že pokud se prokáže zneužívání práva spolků vyjadřovat se ve správních řízeních k vydírání, nemá to s ekologií nic společného.

„Zelený kruh takové jednání kategoricky odsuzuje a doufá, že policie vše vyšetří, a pokud došlo opravdu k vydírání, tak že bude potrestáno dle zákona. Pro skutečné ekologické organizace je takové jednání zcela nepřípustné. Není však možné kvůli zneužití zákona několika jednotlivci brát práva tisícům jiných spolků, které poctivě pracují na lepším prostředí pro život lidí,“ uvedl Vondrouš. A použil přirovnání: „Je to jako zakázat podnikání kvůli tomu, že některé firmy podvádí či korumpují.“