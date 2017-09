Byl bych rád za sedm procent, říká krajský lídr TOP 09

V roce 2013 tehdejší lídr Pavol Lukša dal najevo, že lídr odedřel kampaň a uspěl někdo jiný.

I já jsem se na kampani minule výrazně podílel, ale na rozdíl od jiných bych s tím neměl problém. Není mým životním cílem dělat vysokého politika. Ale pokud mi lidé dají důvěru, budu i nadále pracovat na sto procent.

Lídrem jste však byl i v loňských krajských volbách. Nenaznačuje to, že moravskoslezské TOP 09 chybí více osobností?

Tak to si rozhodně nemyslím. Máme řadu osobností, například bývalou starostku, vysokoškolskou učitelku, rektora Slezské univerzity, bývalého primáře, úspěšné fyziky, zemědělce... Jsem hrdý, že se nám podařilo vytvořit takovou kandidátku. Jsou to lidé, kteří něco dokázali a není za nimi nic špatného.

V kampani plánujete výstupy na Pustevny a na Lysou horu. Proč?Chceme zejména znovu vystoupat do Poslanecké sněmovny. Kromě klasických mítinků máme i takové neformální akce. Chceme tím ukázat, že máme i fyzicky zdatné kandidáty, kteří náročnou funkci zvládnou, a že jsme hrdí na krásy kraje.

Není to spíše proto, že mítinky na náměstích už lidi nelákají?

Doba je jiná. Zvláště mladí lidé tráví hodně času na sociálních sítích. Tomu se musí všichni přizpůsobit. A všechny strany musí mít i něco jiného než jen mítinky, něco neformálního. Často se takových akcí zúčastní více lidí. Ale my máme na programu také dost klasických setkávání s občany.

Ale bez předsedy Miroslava Kalouska, který nepřijede...

Byl tady dvakrát na jaře. Do července objel kraje, ale nyní se musí plně věnovat své kampani, protože se stal lídrem Středočeského kraje, kde má mnoho silných protikandidátů. Navíc jako lídr vystupuje často v televizi či rozhlase. Věří, že to zvládneme sami.

Slyšel jsem, že nechcete Kalouskem dráždit voliče.

To není pravda. Myslím, že je to právě naopak. Mohu vám říci zkušenost, že kdo se s ním setkal naživo, změnil názor. Měl jsem fůru známých, kteří o Mirkovi pochybovali, ale po setkání s ním řekli: Omlouvám se, měl jsi pravdu, je charismatický, dobře se mi s ním hovořilo. Takže by nám v kampani jistě hodně pomohl.

Herbert Pavera Narodil se 4. ledna 1958 v Bolaticích. Po gymnáziu vystudoval učitelství matematiky a chemie. Působil na Základní škole v Opavě-Kylešovicích, kde se stal zástupcem ředitele a v letech 1992 až 1998 školu vedl jako ředitel.

Od roku 1998 starosta Bolatic na Opavsku, předtím byl osm let místostarostou. Jako předseda vede i Sdružení obcí Hlučínska.

Jako nestraník byl na kandidátkách KDU-ČSL a SNK-ED. V roce 2013 uspěl na kandidátce TOP 09 ve volbách do Poslanecké sněmovny. O dva roky později vstoupil do TOP 09 a stal se členem předsednictva této strany.



Co z volebního programu lze vztáhnout na kraj?

Takřka všechno. Určitě to, aby se zkvalitnila a elektronizovala státní správa, protože je hrozné, jak se stále papíruje. A mnohdy zcela zbytečně. To chceme změnit. Vždyť za poslední roky přibylo v České republice 15 tisíc úředníků. Také chceme zabránit tomu, aby z regionu odcházeli mladí lidé. Když jsem slyšel, jak prezident při poslední návštěvě řekl, že tady chce hodit nějakou pneumatikárnu, tak jsem si pomyslel, že asi neví, do jakého kraje přijel. Náš region nepotřebuje žádné páchnoucí provozy, ale výrobu s přidanou hodnotou.

Lze spojení starosty a poslance zvládat na sto procent?

Je to náročné, ale když máte skvělou rodinu a výtečné spolupracovníky jako já, tak to zvládnout lze. Myslím, že každý z vrcholné politiky by měl projít komunální politikou. To je základ. Když nepozná, jak funguje komunální politika, nemůže dobře fungovat ve vysoké politice. Dnes je tam řada lidí, kteří nevědí, jak funguje obec. A to včetně pana premiéra a bývalého pana vicepremiéra, kteří opravdu nevědí, co obce potřebují.

Pokud ve volbách uspějete, tak v čem chcete v Poslanecké sněmovně pokračovat?

Takových věcí je více. Chtěl bych dořešit rozpočtové určení daní, aby obce nemusely žádat o dotace, ale aby jim peníze přišly na účet. Samy si rozhodnou, co budou dělat. Také bych se rád podílel na snižování byrokracie jak pro obce a občany, tak i pro podnikatele. A chtěl bych dokončit boj proti týrání zvířat a proti množírnám. Jsem spoluautorem návrhu novely změny veterinárního zákona, do kterého se zavedla od 1. 1. 2020 povinnost čipování. Dnes množírny prodávají psy v pěti týdnech, což je trestuhodné. Měl by se zavést i celostátní registr psů, to by výrazně pomohlo.

Kde je pro vás hranice úspěchu a neúspěchu TOP 09 v kraji?

Určitě chceme překonat pět procent, tam vidím hranici úspěchu. Říká se, že šťastným číslem je sedmička, za tu bych byl hodně rád.

Letos ale kandiduje o osm stran a hnutí více než v roce 2013. To možná bude komplikace.

Bohužel je to tak. Myslím si, že je i záměrem některých lidí sebrat hlasy stranám, které jsou ne mnoho nad 5 procenty. Nebudu říkat, o kterých si to myslím, ale podle mě mají některé z nich jediný úkol: pomoci těm, které mají více procent. Věřím, že to voliči pochopí.