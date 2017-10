Říjnový Týden knihoven, to jsou čtení, hry i odpustky

Pokud nechodíte do knihovny, ale přemítáte o přihlášce, pak využijte 21. ročníku kampaně na podporu čtenářství nazvané Týden knihoven. Začne v pondělí a potrvá do soboty, leckde až do neděle 8. října. Veřejné knihovny se budou předhánět v lákání klientů nabídkou zajímavého programu i odpustků.