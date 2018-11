Ústavní soud nepodpořil Nové Heřminovy v boji proti zatopení přehradou

Podle Nových Heřminovů lze ochranu proti záplavám v povodí Opavy zajistit i jinak než stavbou přehrady. V obci se v roce 2008 konalo referendum. Většina obyvatel se tehdy vyjádřila proti přehradě.



Ve snaze zrušit část zásad rozvoje neuspěly Nové Heřminovy u Krajského soudu v Ostravě a Nejvyššího správního soudu (NSS).

Ani podle ústavních soudců kraj nechyboval. Zdůraznili, že přehrada podle odborníků může přispět k protipovodňové ochraně a zvolená varianta umožňuje zachovat alespoň část obce.

„Výsledek je to, čeho jsme se obávali, ale také trochu očekávali. Bohužel to, že se obec v roce 2010 neodvolala nebo věc nepřipomínkovala, je záležitostí tehdejšího starosty a vedení obce a lidé se na důvody musí ptát jeho. My už to zpětně bohužel neovlivníme,“ uvedl starosta Nových Heřminov Ludvík Drobný.

Dodal, že Nové Heřminovy budou i dále bojovat za objektivní posouzení i dalších variant protipovodňové ochrany na horním toku řeky Opavy. Usilovat chce o další jednání na ministerstvu zemědělství. „Mám na stole další dopis ministru zemědělství, pokusíme se dále jednat. Teď byl relativní klid, asi se čekalo i na výsledky voleb, tak uvidíme, jak se celá věc bude vyvíjet dál,“ doplnil starosta Drobný.

Volby v Nových Heřminovech vyhrálo jeho seskupení SNK proti přehradě, v zastupitelstvu mají čtyři ze sedmi mandátů a post starosty i místostarosty.

Pokračují výkupy pozemků

Povodí Odry rozhodnutí ústavního soudu zatím komentovat nebude. „Ještě s ním nejsme oficiálně seznámeni. Nicméně nepředpokládáme, že by mělo nějaký vliv na pokračování celého projektu,“ uvedla mluvčí Povodí Odry Šárka Vlčková.



Doplnila, že státní podnik pokračuje ve výkupech pozemků a demoličních pracích a dokončuje dílčí projekty související s protipovodňovou ochranou na horní Opavě.

„Právě jsme dokončili suchou nádrž v Loděnici, příští rok bude hotová suchá nádrž Jelení. Do března příštího roku máme doplnit veškeré potřebné podklady k územnímu řízení, termín splníme,“ dodala mluvčí.