Studénka odmítá projekt na řešení nebezpečného přejezdu. Nepočítá s kamiony

Nesouhlas zastupitelů se současným řešením podjezdu byl zcela jednohlasný.

„Tímto rozhodnutím reagujeme na dopis kraje, který nás informoval o aktuálním stavu projektu. Z něj jsme zjistili, že součástí projektu není vybudování nové komunikace, která by zajistila dopravní obsluhu zdejšího průmyslového areálu,“ objasňuje starosta Lubomír Šobich.

Pro Studénku je zajištění dopravní obslužnosti firem klíčovou otázkou. V současnosti totiž kamiony jezdí především přes zmíněný přejezd. Kousek za ním zahnou do ulice R. Tomáška, která je dovede až k branám průmyslového areálu. Těžkou nákladní dopravou jsou tak nyní zasaženy asi jen dvě desítky domácností.

„V současnosti se jedná asi o 900 až 950 kamionů měsíčně,“ vypočítává radní Ivo Lazecký.

Kamiony budou muset jezdit přes celou Studénku

Správa železniční dopravní cesty, která má výstavbu podjezdu na starosti, potvrzuje, že se v projektu s kamiony nepočítá.

„Jako nejvhodnější byla zvolena varianta vybudování podjezdu pro osobní dopravu, chodce a cyklisty. Nákladní doprava pro zajištění obsluhy průmyslových areálů bude odkloněna,“ říká mluvčí SŽDC Kateřina Šubová.

V tom případě však budou řidiči kamionů hledat novou cestu. „Prakticky to znamená, že kamiony budou jezdit přes celou starou Studénku, tedy od sjezdu z dálnice u Bílovce po ulici 2. května,“ popisuje místostarosta Petr Odchodnický.

Město přitom od samého počátku jednání požadovalo vybudování trasy, která by těžkou dopravu vedla mimo obydlenou zástavbu.

„Kamiony by sjížděly u prvního kruháče u benzinky za železničním nadjezdem, odtud by jely k areálu firmy AK 1324, přes který by nová příjezdová cesta vedla, a to paralelně s železniční tratí. Majitel firmy s vybudováním silnice přes areál jeho společnosti souhlasí, nicméně si klade poměrně vysoké finanční požadavky,“ vysvětluje místostarosta.

V současnosti probíhají projektové práce

Při prvních jednáních přitom ministr dopravy navrhoval, aby stát poskytl peníze městu, které by obslužnou komunikaci vybudovalo.

„Pak přišli s tím, že ji postaví Správa železniční dopravní cesty. Nyní jsme se dozvěděli, že v přípravě projektu se s ní nepočítá,“ připomíná starosta.

„Nesouhlasným stanoviskem zastupitelstva Studénky se budeme samozřejmě zabývat. Cílem je najít uspokojivé a územně projednatelné řešení, včetně realizace stavby náhradní komunikace přes průmyslový areál,“ dodává Šubová.

Podle jejích slov je projektová příprava stavby na začátku.

„V rámci urychlení přípravných prací bylo rozhodnuto o společném zadání záměru projektu a dokumentace pro územní řízení. V současnosti probíhají projektové práce včetně jejich projednávání. Samotná realizace se předpokládá v letech 2019 až 2021,“ uvedla.

Nehoda v červenci roku 2015 si vyžádala tři lidské životy a téměř dvě desítky zraněných. Podobná se málem opakovala i o tři měsíce později. Tehdy vjel na přejezd řidič portugalského kamionu, který se jen díky proražení závor nesrazil s projíždějícím expresem.