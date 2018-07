Přestavba přejezdu ve Studénce, kde zemřeli tři lidé, vyjde na 700 milionů

Záměr vyhotovila Správa železniční dopravní cesty (SŽDC). Současně zpracovala dokumentaci k územnímu rozhodnutí, kterou předložila stavebnímu úřadu.

Podmínkou pro schválení záměru je podle SŽDC souhlasné stanovisko zastupitelů Studénky ke změně územního plánu města. Starosta města Lubomír Šobich řekl, že zastupitelé se k projektu vyjádří co nejdříve. „Je to v našem zájmu,“ uvedl.

Pokud podle něj ministerstvo dopravy podklady schválí v srpnu, teoreticky se jimi může zabývat ještě zářijové zastupitelstvo. „Pokud by se to nestihlo, bude to řešit v prosinci už nově zvolené zastupitelstvo,“ řekl starosta.

Podle plánů má se má podjezd stavět v roce 2020 a měl by být určen jen pro chodce, osobní dopravu a cyklisty. Ještě předtím proto musí být zajištěn odklon nákladní dopravy po nové silnici. Její stavba se ale ještě řeší.

„Zrušení problematického přejezdu, vybudování podjezdu a stavba nové silnice pro kamiony konečně vyřeší místo, kde v roce 2015 tragicky zemřeli tři lidé a další byli vážně zraněni. SŽDC vytipovala celkem osm podobných míst, kde v následujících letech vzniknou mimoúrovňová křížení, která zvýší bezpečnost na železnici,“ řekl ministr dopravy Dan Ťok (ANO).

Bezpečnější i klidnější doprava

Generální ředitel SŽDC Jiří Svoboda odhaduje náklady na stavbu zhruba na 700 milionů korun. „Budeme muset vykoupit řadu pozemků a čeká nás ještě vybudování objízdné trasy pro kamionovou dopravu. Nová obslužná komunikace pro kamiony přispěje nejenom k bezpečnějšímu provozu na železnici, ale jako druhotný efekt přinese i celkové zklidnění tranzitní dopravy přes město a zlepší životní podmínky obyvatel v centru města,“ doplnil.

Na přejezdu ve Studénce závory v roce 2015 postupně uvěznily dva kamiony. V říjnu portugalský řidič včas zareagoval, těsně před příjezdem vlaku prorazil závoru a odjel. O několik měsíců dříve ale na přejezdu uvízl polský řidič vezoucí těžké plechy. Z přejezdu neodjel a do jeho kamionu narazil vlak Pendolino. Nehodu tři lidé nepřežili, dvě desítky dalších utrpěly zranění. Polák od soudu odešel s trestem 8,5 roku vězení.

Přejezd je rizikový z několika důvodů. V místě se kříží extrémně vytížená železniční trať a frekventovaná silnice. Přejezd je navíc široký, protože silnici kříží čtyři koleje. Doba, po kterou blikají červená světla před sklopením závor, je proto dlouhá, úměrná tomu, jaká je potřeba na vyprázdnění kolejiště. Právě dlouhá prodleva mezi výstrahou a sklopením závor je důvod, který podle odborníků motivuje lidi k tomu, aby přejížděli na červenou a riskovali srážku s vlakem.