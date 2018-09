Nemocniční převozové sanitky v Karviné brzy dojezdí, tvrdí řidiči

O tom, že provozování služby nemocnicí se chýlí ke konci, informovali MF DNES dva řidiči tamních sanitek.

„K 1. lednu příštího roku končíme. Na Karvinsku bude jezdit už jen soukromník,“ uvedl jeden z mužů, který si nepřál být jmenován. Narážel na fakt, že v současnosti služby převozových sanitek v regionu zajišťuje jak krajská nemocnice, tak i soukromník Richard Balcar se službou Sanitkou.cz.



Podle druhého z řidičů už mezi Balcarem a managementem nemocnice probíhají intenzivní jednání. „Co se k nám dostalo, tak je ukončení ZDS hotovou věcí. Zatím nám to ale ještě nikdo oficiálně nesdělil,“ doplnil druhý muž opět pod podmínkou zachování anonymity. Totožnost obou redakce zná.

Převozové sanitky slouží k přepravě lidí do nemocnice, na kontrolu k lékaři, k vyšetření a podobně. Jsou využívány i k přepravě krve, zdravotnických pomůcek či k dálkovým převozům.

V případě, že by karvinská nemocniční ZDS skutečně skončila, mohlo by o práci přijít zhruba padesát lidí. „Z toho je asi 35 lidí vedeno jako zdravotní personál. Proslýchá se, že dostaneme odstupné, ale žádný náznak o tom, že by nám nabídli nějakou práci nebo rekvalifikaci,“ dodali zaměstnanci.

Vše je pouze v oblasti úvah, říká šéf nemocnice

Že se budoucnost ZDS na Karvinsku aktuálně řeší, nepopírají ani zástupci nemocnice a firmy, která by přepravu pacientů mohla převzít. Nic ale prý ještě není rozhodnuto. „V současné době je řešení budoucnosti fungování ZDS pouze v oblasti úvah, prioritou je zajištění přepravní služby pro občany a pacienty,“ uvedl ředitel nemocnice Jiří Matěj.

Podobně reagoval i majitel soukromé přepravy Richard Balcar. „O žádném datu k ukončení této služby jsem neslyšel. Ale to je otázka spíše pro nemocnici,“ uvedl.

Pokud by ke zrušení nemocničních přepravních sanitek na Karvinsku opravdu došlo, je prý jeho firma schopna zajistit přepravu sama.

Richard Balcar má v současnosti k dispozici 12 sanitních vozů, na případnou ztrátu konkurence by prý ale dokázal reagovat. „V případě dohody a potřeby je firma připravena se rozšířit a zajistit potřebné služby,“ uvedl.

Řidič: Na naše návrhy nereagovali

Vedení nemocnice se k detailům jednání v současnosti nechce vyjadřovat. „O dalším vývoji vás budeme včas informovat,“ řekl Jiří Matěj.

Důvodem konce nemocniční ZDS může být podle zaměstnanců její několikamilionová roční ztrátovost. „Jenže do těchto čísel jsou zahrnuty i vysoké splátky zakoupených sanitek, což podle nás není správné. Navíc když jsme před nadřízené přicházeli s nápady, jak ušetřit, nikdo nás neposlouchal,“ prohlásil řidič.

Podle šoférů krajských sanitek mezi managementem nemocnice a soukromníkem panují nadstandardní vztahy. „Jak jinak si vysvětlit, že necháte konkurenční převozové sanitky stát v areálu nemocnice a na službu soukromníka visí v nemocnici reklama,“ ptají se.

Vztahy mezi vedením nemocnice a soukromníkem ale ředitel nemocnice považuje za standardní.

„Sanitky sice stojí v areálu nemocnice, ale na pozemcích, které nám nepatří. Co se týče reklam, tak to prověřím,“ uvedl Matěj v reakci na dotaz redakce a doplnil: „Zpočátku mezi námi byla tvrdá konkurence. V současnosti spolupracujeme hlavně když nemáme volného řidiče a je nutné zajistit převoz pacienta. Pro toho je především důležité zajištění převozu, je mu jedno, zda to udělá soukromník, nebo nemocnice.“