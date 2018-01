Volit prezidenta chtějí i hospitalizovaní, ale mnozí mají smůlu

„V pondělí se tu sice rozdávaly volební lístky, ale speciální seznam voličů se uzavíral v poledne a já se dostal na lůžko až odpoledne,“ vysvětlil muž, který bude volit, jen když ho lékaři v pátek pustí domů.

„Pokud si mě tu nechají přes víkend, mohl bych sice dostat na volby vycházku, ale jsem z jiného města, tak to nechám být. Půjdu volit až ve druhém kole,“ rozhodl se muž.

Stejně to řeší jeho spolupacient na pokoji i většina lidí, kteří se dostali do nemocnic až v posledních dnech a nemají voličský průkaz.

„Z naší stanice, kde je 22 lůžek, bude volit asi jen pět pacientů,“ uvedl ve čtvrtek pan Petr. Dodal, že jeden z nich se sice do zvláštního seznamu nahlásil, ale lékaři ho pustili domů už ve čtvrtek, takže pokud chce v pátek či v sobotu volit, musí se vrátit a hlasovat v nemocnici.

„S volbami v nemocnicích to není jednoduché,“ připouští mluvčí krajských zdravotnických zařízení na Karvinsku Radmila Fleischerová. „Zvláštní seznam voličů se uzavíral v pondělí. Kdo přišel později, nevyřídil si předem voličský průkaz a nebydlí ve volebním okrsku, do kterého patří nemocnice, má smůlu. Jediná možnost je, že dostane vycházku, odvolí a vrátí se, ale to všichni nemohou,“ líčí Fleischerová důvody, proč je zájem o hlasování malý.

Z asi devíti set hospitalizovaných je na zvláštním seznamu voličů nahlášeno v Orlové jen 17, v Havířově 23 a v Karviné 29 lidí. Za každým přijde volební komise až k jeho lůžku. Ve Frýdku-Místku bude takto volit 23 hospitalizovaných, v Ostravě-Vítkovicích 19, v Novém Jičíně 10, v Bohumíně jen osm.

Ve fakultní nemocnici, která má 1 100 lůžek a je největší v kraji, bude volit asi 100 lidí. V trochu menší Městské nemocnici Ostrava 88. „Je to ale nárůst o 75 procent proti krajským volbám,“ upozornila mluvčí města Andrea Vojkovská.