Silnice I/48 na Novojičínsku, kam spadl most i s bagrem, je otevřená

Silnice se rozšiřuje a bude z ní dálnice D48, proto tam řidiči stále musejí počítat s dopravními omezeními.

Bagr se v sobotu asi v pět hodin ráno zřítil z výšky okolo pěti metrů, nehoda se stala na uzavřeném staveništi. Jednatřicetiletý bagrista utrpěl vážná zranění a skončil v ostravské fakultní nemocnici.

„V okamžiku příjezdu záchranářů byl bagrista mimo stroj a byl při vědomí. Lékaři u něj však zjistili vícečetná poranění,“ informoval mluvčí krajské záchranky Lukáš Humpl.

Novojičínská policejní mluvčí Darina Knižátková řekla, že příčina neštěstí se stále vyšetřuje. Událost policisté vyhodnotili jako ublížení na zdraví z nedbalosti. Viníkovi hrozí až rok vězení. Není ale vyloučeno, že by případ mohl být překvalifikován.

Most byl pokračováním příborské Místecké ulice. Vedl nad silnicí I/48 a sloužil jako nájezd na ni. Most musel být zbourán, protože by se pod něj rozšířená dálnice nevešla. Na jeho místě postaví dělníci nový most.

Stavba úseku dálnice D48 Rybí - Rychaltice spočívá v rekonstrukci a rozšíření 11,5 kilometru dlouhého úseku silnice I/48, která je nyní čtyřproudou komunikací bez středového rozdělení.

Stavba bude stát více než dvě miliardy korun. Hotova má být do konce roku 2020.

Při opravě silnice u Příbora se částečně zřítil most (10. 3. 2018)

VIDEO: Při opravě silnice u Příbora se částečně zřítil most Pro zobrazení videa musíte mít zapnutou podporu JavaScriptu