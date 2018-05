Přineste fotky ze života, žádá Ostrava občany. Vznikne unikátní album

„Stejně jako loni, kdy jsme si celý rok připomínali 750 let vzniku Ostravy, tak i letos, kdy republika slaví 100. výročí, plánujeme řadu akcí. Patří k nim i nový projekt pod názvem Století objektivem Ostravanů, který spouštíme v těchto dnech. Vyzýváme veřejnost, aby se s námi podělila o staré fotografie pořízené na území města v letech 1918 až 1989,“ říká vedoucí kanceláře primátora Ostravy Michal Bayer.

Město má podle něj zájem prakticky o jakékoli fotografie ze společenského i rodinného života pořízené na území Ostravy.

Zvláště ale uvítá snímky mapující období vzniku republiky, okupace nebo událostí významných osmičkových roků, případně také události z listopadu 1989. Magistrát totiž plánuje vytvořit velké ostravské fotoalbum, které bude mapovat období od roku 1918 do roku 1989.

„Fotografie začínáme sbírat právě teď a budeme v tom pokračovat až do konce září. Lidé se ale nemusí bát, že by o ně přišli. Stačí, když nám je pošlou naskenované nebo na chvíli zapůjčí. My je na místě ofotíme a vrátíme,“ slibuje Bayer.

Fotografie přijímají i knihovny nebo muzeum

Lidé, kteří mají možnost své snímky sami naskenovat nebo pořídit jejich kvalitní fotokopie mobilním telefonem, je mohou jednoduše zasílat elektronicky na adresu: fotoalbum@ostrava100.cz.

Ostatní zájemci mohou přinášet historické fotografie osobně na několik míst: do Archivu města Ostravy v Přívoze, do poboček městské knihovny, do Ostravského muzea na Masarykově náměstí nebo do klubu Pant v Nádražní ulici.

„Všechna sběrná místa jsou vybavena skenery, takže lidé si snímky hned po okopírování odnesou,“ líčí Bayer. „Ale uvítali bychom také krátké popisky událostí zachycených na fotografiích,“ dodal.