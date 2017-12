Chystané dopravní hřiště v Ostravě nabídne i elektroauta

Dopoledne se tam budou učit školáci o dopravě, odpoledne a o víkendech bavit děti, které láká řízení elektroautomobilů. To vše slibují radní Ostravy i městského obvodu Svinov, na jehož území má do dvou let vzniknout moderní dětské dopravní hřiště a sportovní zázemí místní základní školy.