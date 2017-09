Problémy Vítkovic stahují do insolvence i další firmy

„V roce 2016 jsme se dostali do obtížné ekonomické situace, což bylo způsobeno hlavně tím, že někteří z našich klíčových dodavatelů vstoupili do insolvenčního řízení,“ přibližuje Milan Lichna, jednatel a spolumajitel společnosti Lichna Trade, důvody, proč se strojírenská firma v době, kdy je trh na vzestupu, dostala do potíží.

A hlavní podíl na začátku pádu firmy s více než stovkou zaměstnanců měly mít vítkovické firmy Vítkovice Gearworks a Vítkovice Power Engineering (VPE).

„Role vítkovických firem byla stěžejní, neplatily nám a dělaly i jiné problémy. Nemohli jsme platit našim dodavatelům a na základě toho nám banka zpoplatnila úvěr a nedala další,“ vysvětluje Lichna.

Podle výpisu z insolvenčního návrhu, který společnost Lichna Trade sama na sebe podala, přesáhly nesplacené závazky společnosti Vítkovice Gearworks 2,6 milionu korun, dluh VPE se pak blíží 750 tisícům korun.

K tomu, že by firma dostala peníze zpátky, je Lichna skeptický. Vítkovické firmy v insolvenci totiž dluží i mnoha dalším firmám.

Jen mateřskému podniku dluží společnost VPE za dobu konání insolvenčního řízení přes sto milionů korun.

Pohledávky za 139 milionů

„Mateřské Vítkovice, a.s., mají nyní za VPE pohledávky ve výši zhruba 124 milionů korun. Dceřiné společnosti pak dalších přibližně 15 milionů korun,“ řekla vítkovická mluvčí Eva Kijonková.

Velké firmy ale dokážou nesplácení závazků odolávat lépe než ty menší. Pro společnost Lichna Trade tak mohou být podobné závazky ničivé, hlavně kvůli nedostatku hotovosti.

„Práce máme zatím dostatek, problém ale spočívá v penězích na nákup materiálu, ten musíme kupovat hotově,“ říká Lichna. „Snažíme se udržet zaměstnance, výplaty za červenec jsme poslali, nyní řešíme srpen. Snad se vše podaří zachránit,“ zmínil.

Kdy nějaké peníze firma uvidí, zatím není jasné, společnost VPE poslali její manažeři do konkurzu, u firmy Gearworks se teprve bude hlasovat o schválení reorganizačního plánu.

Pokud by nevyšel, zbylo by na věřitele firmy jen velice málo. Podle návrhu reorganizačního plánu by na nezajištěné věřitele společnosti Vítkovice Gearworks připadalo pouze 0,22 procenta jejich pohledávky.

V případě společnosti Vítkovice Power Engineering pak soudní znalec hovoří o míře uspokojení v případě konkurzu ve výši 23,81 procenta, takovou výši ovšem část věřitelů zpochybňuje a považuje ji za nereálnou.

Konkurz by byl méně výhodný

A na možný rozdíl mezi „papírovou“ a reálnou hodnotou společnosti VPE upozorňuje rovněž sám znalec.

Například haly ve vítkovickém areálu, takzvanou kotlárnu a mostárnu, oceňuje znalecký posudek na necelých 330 milionů korun s tím, že s ohledem na případný tlak věřitelů i snahu rychle prodat v případě konkurzu může hodnota hal klesnout i o polovinu, čímž by se snížila i míra uspokojení jednotlivých věřitelů.

V důvěru věřitelů doufají i majitelé společnosti Lichna Trade. „Doufáme, že budou souhlasit s naším návrhem na řešení insolvence reorganizací, bylo by to pro věřitele výhodnější než konkurz,“ dokončil Lichna.