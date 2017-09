Prodloužená Rudná v Ostravě stále čeká na dokončení EIA

„Na podnět zpracovatele oponentního posudku bylo Ředitelství silnic a dálnic požádáno o doplnění dokumentace EIA. Dokumentace byla ze strany ŘSD doplněna a posudkář nyní nadále pracuje na zpracování oponentního posudku,“ sdělila Petra Roubíčková, mluvčí ministerstva životního prostředí.

Dokud nebude EIA (studie vlivu stavby na životní prostředí) zpracována, nemohou stavaři dělat prakticky nic.

K dokončení Prodloužené Rudné přitom schází dostavět jen několik set metrů. „Teď nemůžeme dělat vůbec nic,“ potvrzuje Jakub Unucka, náměstek hejtmana pro dopravu. Všechno podle jeho slov záleží na ministerstvu životního prostředí, které nyní zpracovává studii EIA. „Až do jejího přijetí musíme zůstat pasivní, teprve potom se zase dostaneme do hry. To však nebude dřív než na konci roku,“ podotkl Unucka.

Doplnění dokumentů požadoval po ŘSD například Dušan Richtár, který prostřednictvím spolku Skalka dostavbě Prodloužené Rudné dlouhodobě brání. Ve svých připomínkách spolek poukázal například na absenci stanovisek odboru životního prostředí krajského úřadu, České inspekce životního prostředí nebo Krajské hygienické stanice.

Vyjádření spolku zpochybňuje také závěry hlukové studie a jejího zpracovatele. „Zpochybňuji objektivitu studie, kde zpracovatel všech předcházejících studií je shodná osoba ekonomicky spjatá se zadavatelem,“ napsal Dušan Richtár.

Termín dokončení studie EIA zatím není jasný. „Následovat bude zveřejnění doplněné dokumentace i posudku, veřejné projednání - ve všech fázích běží různé lhůty na připomínky a na jejich zpracování- a po něm pak vydání stanoviska,“ vypočítala mluvčí ministerstva životního prostředí zbývající nutné kroky pro přijetí studie EIA.

Ve Frýdku-Místku se čeká na rozhodnutí o rozkladu

V poněkud jiné situaci je plánovaná stavba obchvatu Frýdku-Místku. Čeká se totiž hlavně na rozhodnutí o rozkladu, který podaly Děti Země proti stavebnímu povolení na 2,3 kilometru dlouhý úsek.

„Podle nás mělo dojít k novému standardnímu procesu hodnocení vlivů obchvatu na životní prostředí i s účastí veřejnosti. Nikoliv ke stavu, kdy si vláda prosadila novelu zákona, která u osmi takzvaných prioritních dálnic tuto účast vyloučila, takže závazné stanovisko EIA vydali jen sami úředníci MŽP,“ vysvětlil Miroslav Patrik z ekologického hnutí Děti Země.

Podle náměstka frýdecko-místeckého primátora Karla Deutschera by rozklad podaný Dětmi Země neměl zahájení stavby ohrozit.

„Půjde do rozkladové komise, která bude podle mne rozhodovat tři až čtyři měsíce. Po tuto dobu stavební povolení nenabude právní moci,“ dodal náměstek.

Pro zbytek stavby už ŘSD hledá zhotovitele. „Výběrové řízení je v závěrečné fázi. Hodnocení nabídek proběhne v prvních dnech října. Následně bude s vybraným zhotovitelem jednáno o smlouvě,“ přiblížila mluvčí ŘSD Nina Ledvinová.