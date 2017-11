Podnikatel Prus souzený za podvody prodal závod na zpracování PET lahví

„Prodal jsem podnik v Bohumíně za tržní cenu společnosti Toma Recycling, která je součástí koncernu Prosperita,“ sdělil Prus u soudu, kde pokračoval výslech svědků v kauze dotačních podvodů.

Podle žalobce Karla Kaldy spolumajitelé firmy Exelsior Group Radomír Prus a Vladimír Jirka s dalšími dvěma muži podvodně vylákali z Evropské unie a České republiky dotace na nákup strojů ve výši 315 milionů korun (více v článku zde). Žalobce tvrdí, že do firmy nepořídili nová zařízení, ale jen přeštítkovali stará. Prus to popírá. A nejen on.

Podnikatel z Karvinska Radomír Prus, kterého policie téměř tři roky stíhala jako uprchlého.

„Když jsem v roce 2009 přišel do firmy, stroje byly zánovní, v záběhu,“ řekl soudu bývalý výrobní ředitel bohumínské firmy Jiří Vavřík, když popisoval výrobní procesy, velikost i stav strojů.

„Koupili jsme nové linky, které měly uvedenou hodnotu, což potvrdili znalci. Nejlepším důkazem ale je, že dodnes fungují. Nesmím sice prozradit podrobnosti o transakci se společností Toma, ale už to, že od nás koupila stroje za tržní cenu, potvrzuje, že v době pořízení měly větší hodnotu,“ líčí Prus, který byl do policejního zásahu v roce 2013 největším výrobcem granulátu z použitých PET lahví v Česku a chtěl být jedničkou i na světovém trhu.

Teď se rozhodl s plastovými odpady skončit. „Věnuji se jiným projektům, hlavně bateriím,“ uvedl (více o projektu s bateriemi zde).