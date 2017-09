Radnice čekají, zda stát omezí dávky lidem z problémových ubytoven

„Radní využili novely zákona a požádali státní správu, aby lokalitu vyhlásila místem se zvýšeným výskytem nežádoucích jevů,“ řekla mluvčí obvodu Jana Pondělíčková.

Pokud jim stát vyhoví, úřad práce už nepřizná doplatky na bydlení novým podnájemníkům ubytovny ani jiných domů v okolí, takže se tam nepohrnou. A takové bezdoplatkové zóny chce obvod dvě.

„Ve spolupráci s policisty jsme vytipovali lokality, kde často dochází ke krádežím, omezování osobní svobody, narušování veřejného pořádku a občanského soužití, hluku, pokusům o vloupání, výskytu injekčních stříkaček a jiným problémům,“ líčí starostka obvodu Petra Bernfeldová a upřesňuje, že první zóna je ohraničená ulicemi Sadová, Na Bělidle, U Parku a Hrušovská.

Vyřízení trvá řadu měsíců

Druhá je mezi ulicemi Cihelní, Mariánskohorskou a silnicí číslo I/56, kde jsou také ubytovny. „V obou místech jsou četné zásahy strážníků či policistů. V létě jsme dostali petici se žádostí o zrušení ubytovny Sadová,“ vysvětluje starostka, proč žádají o vyhlášení problémových lokalit.

Stejně postupují i další města v Moravskoslezském kraji, která chtějí omezit doplatky na bydlení tam, kde jsou problémy. Jenže podle zákona musí samosprávy žádat o rozhodnutí státní správu. A kámen úrazu je, že verdiktu se nedočkají hned. „Tajemník pověří úředníka, který situaci v navržených lokalitách prověří a posoudí. Pokud vyhoví samosprávě, vyvěsí rozhodnutí na úřední desce a vlastníci nemovitostí mají právo podat námitky a připomínky. Tak běží další lhůty,“ popisuje Pondělíčková.

Celý proces může trvat řadu měsíců. A výsledek je nejistý. Potvrzují to zkušenosti radnic, které čekají na vyhlášení zón bez doplatků už čtvrt roku. Vyplácení dávek zatím neskončilo nikde.

Zákon dává prostor k různým výkladům

První v regionu byli asi radní Ostravy-Jihu. Už 1. června schválili žádost o vydání opatření obecné povahy pro pět lokalit s ubytovnami, které považují za problémové. „V jednom případě státní správa návrh zamítla s tím, že Hotelový dům DMH v Zábřehu není lokalitou se zvýšeným výskytem negativních jevů. Ve čtyřech případech vyhověla a 15. srpna vydala návrhy na opatření obecné povahy veřejnou vyhláškou. Lhůta pro podání námitek uplyne 29. září,“ popisuje mluvčí Jihu Martina Gavendová.

Na stanovisko úřadů čekají i radní Ostravy - Mariánských Hor, Bohumína či Karviné. „Požádali jsme v červnu o vyhlášení prvních tří problémových lokalit okolo ubytoven v ulicích Výstavní, Železné a Jablonského. A protože stále monitorujeme rizika, zaměříme se i na oblast zvanou Červený kříž,“ říká místostarosta Mariánských Hor Patrik Hujdus. „Zákon není ideální, dává prostor k různým výkladům. Nevíme, jak státní správa žádosti vyhodnotí. Pokud bychom neuspěli, podáme návrh znovu s novými podklady.“

Nejde jen o ubytovny

Radní v Bohumíně požádali v červenci o vyhlášení tří problémových lokalit. Návrhy opatření byly zveřejněny v srpnu. „Týkají se ulic Čs. Armády, Nádražní, 9. května, Jeremenkovy, Příční a třídy Dr. E. Beneše,“ vyjmenovává mluvčí Bohumína Jana Končítková s tím, že se v tamních domech soustřeďují lidé bez stálého zaměstnání, s nízkým vzděláním a vysokými dluhy.

Karviná řeší dvě lokality s menšími ubytovnami ve Fryštátě a Novém Městě. O vyhlášení bezdoplatkových zón ale žádala až v září, takže na rozhodnutí si počká déle.

Problémy i v malých městech

Některé radnice vyčkávají. „Sledujeme, jak se to osvědčí v jiných městech,“ vysvětluje starosta Bruntálu Petr Rys a zdůrazňuje, že problém se zneužíváním sociálních dávek se netýká pouze ubytoven. Podnikavci stále častěji ubytovávají sociálně slabé lidi i v soukromých domech nebo bytech.

To potvrzuje starosta Budišova nad Budišovkou Patrik Schramm. „Jsme malé město, kde není jedna velká ubytovna. Podnikatelé s chudobou koupí větší rodinný dům, nastěhují tam nepřizpůsobivé a my jen bezmocně přihlížíme. Je to obzvláště bolestné ve středu města. O prázdninách tu skupinka malých nepřizpůsobivých okrádala a napadala naše děti. Tak to dál nejde,“ přibližuje starosta.