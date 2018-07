Nová lákadla zámku v Raduni. Opravené sklepení i dobová elektroinstalace

Dozvědí se například to, čím se svítilo, odkud zámek získával vodu i jak se budova vytápěla. Na cestu jim posvítí původní elektroinstalace z roku 1928.

„Je restaurovaná a opět funkční. Pracuje ve čtyřiadvacetivoltovém režimu,“ přiblížila kastelánka Eva Kolářová s tím, že lidé zjistí i další zajímavosti o zdrojích světla, například že elektřině v zámku předcházely acetylenové rozvody vyústěné do lamp a lustrů.

Kastelánka Eva Kolářová ve sklepení, které se od 21. července každý víkend otevře návštěvníkům zámku v Raduni na Opavsku. (10. července 2018)

Významným exponátem je také velkoobjemový rezervoár vody z roku 1937. „Nasával vodu elektrickými čerpadly z rybníka pod zámkem, ta procházela pískovým filtrem a v rezervoáru se shromažďovala. Odtud ji pak další čerpadla rozváděla do koupelen a splachovacích toalet,“ vysvětlila kastelánka.

Teplo až 28 stupňů

O vytápění zámku se staralo horkovzdušné topení, což v suterénu mimo jiné dokládá nasávací kanál, který přiváděl vzduch do topné komory. „Ohřátý vzduch směřoval do topných kanálů ve zdech a výdechy do interiérů,“ doplnila Kolářová s tím, že systém uměl pokoje vytopit až na 28 stupňů.

Lidé uvidí i stavebně historický vývoj zámku, různé typy použitého zdiva, konstrukce kleneb či jak se zámek postupně rozšiřoval.

Sklepení se poprvé otevře v sobotu 21. července. Bude součástí samostatné prohlídky, kterou si zájemci mohou s průvodkyní projít o víkendech ve 13, 14, 15 a 16 hodin (webové stránky zámku).