V Radvanicích chystají velký park. Opodál chtějí založit ovocný sad

Celková proměna areálu má stát 34 milionů korun, přičemž necelých patnáct milionů by obvod rád zaplatil z dotací ministerstva životního prostředí.

Současně chystá i úpravy nedalekého parku ve Šporovnické ulici, kde plánují založit veřejný ovocný sad s více než 150 jabloněmi, hrušněmi, třešněmi či slivoněmi.

Kromě letního ovoce nabídne park i zábavu pro rodiny s dětmi, například kopec pro sáňkování. Projekt má stát 29 milionů korun a radnice chce požádat o devatenáct milionů dotací.

Finanční podporu obou projektů schválili tento týden radní města, které by se na financování mělo podílet sedmdesáti procenty. Obvod chce podat obě žádosti o dotace už příští týden. Čeká už jen na souhlas zastupitelů.

Veřejnosti by se měl park otevřít do dvou let

„S revitalizací samotného koupaliště, které chátralo 22 let, jsme začali už loni. Po obvodu betonové vany vzniká dráha pro inline bruslení, kterou otevřeme koncem září,“ nastínil místostarosta Radvanic a Bartovic Aleš Boháč.

Radnice kromě toho nechala zdemolovat staré objekty v okolí bazénu, odstranit náletové dřeviny a upravit terén.

„Projekt parku podporujeme. Už nyní to místo ožilo, je nádherně prosvětlené,“ uvádí náměstkyně primátora Kateřina Šebestová.

Pokud obvod dotaci získá, park by měl být hotový do konce příštího roku a veřejnosti se otevřít na jaře 2020. Neudělení této finanční podpory by projekt nezastavilo, ale pravděpodobně zbrzdilo.

„Radvanické koupaliště bylo kdysi velmi vyhledávané. Lidé si to pamatují a se současným stavem nejsou spokojení. My se snažíme o to, aby se z areálu stal relaxační i sportovní park, oddychová zóna. Najdete tam romantiku i odpočinek, ústraní pod stromy, veřejný gril, stejně jako lehátka, na kterých se můžete opalovat. Nebudou chybět ani prolézačky pro děti,“ popisuje Boháč.